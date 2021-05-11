【新股IPO】新希望服務3658招股首日　借出孖展近2億元

新希望服務（新上市編號：03658）招股首日，暫借出近2億元孖展額，相當於超額認賆月0.12倍，其中當中富途借出1.18億元、耀才借出5000萬元、輝立證券借2000萬元。新希望是次計劃發售2億股股份，當中10%在港公開發售。自周二（11日）至周五（14日）招股，招股價介乎3.8至4.7元，集資最多9.4億元。每手1,000股，入場費為約4,747.36元，獨家保薦人為農銀國際；5月25日掛牌。

點解咁多人炒襯股都輸錢 一買就跌一賣就升？，見【下一頁】

公司是次上市將引入6名基石投資者，包括貝殼、小米（01810）、中國四川國際投資及復星國際（00656）旗下鼎睿再保險等，合共認購4,940萬美元等值股份。

集資所得，其中約70%將用於戰略收購及投資；15%用於升級信息系統及設備；5%用於人才招募及團隊建設；剩餘10%為營運資金及一般企業用途。

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記者：張以正