【名人入市】佐敦納米樓勁蝕百萬　麻雀大王石鑑輝家族「低撈」入市

樓市續旺，不少投資者也加快入市。「麻雀館大王」石鑑輝家族近年頻頻入市，其中石鑑輝三子石炳濂，上月以478萬元，買入佐敦「珀．軒」的開放戶單位，而原業主則蝕近兩成離場。

據土地註冊處資料，原業主2013年以579.2萬元一手買入上述單位，持貨8年，現賬面蝕101.2萬元，物業期內貶值約17%。接貨買家為SHEK PING LIM PHILIP，其英文名與「麻雀館大王」石鑑輝家族成員同名，或是同一人。資料顯示，石炳濂今次入市須支付樓價15%的雙倍印花稅，即71.7萬元。

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區內代理表示，上述單位早前連租約放售，起初叫價630萬元，最終累減152萬元，才獲石鑑輝家族承接。

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