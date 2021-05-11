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【科技股女股神】ARKK高位累跌逾3成　Cathie Wood周一再掟蘋果3分1持股

新經濟追蹤 18:36 2021/05/11

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ARKK高位累跌逾3成　Cathie Wood周一再掟蘋果3分1持股

中資科技股輪流大跌，美股資金由科技股轉向周期股，由Cathie Wood掌舵的方舟投資（Ark Investment）旗下多家主動型ETFs，近期表現大幅跑輸同業，周一更有91%股票組合單日向下。旗艦基金方舟創新（ARK Innovation ETF，美：ARKK）最新從高位累回35%，見今年低位。彭博數據資料顯示，Cathie Wood周一再度減持蘋果（美：APPL）、百度（美：BIDU）等科技股，當中蘋果倉位單日少3分之1，涉資近90億港元。

方舟投資目前僅在方舟金融創新（Ark Fintech Innovation ETF，美：ARKF） 持有蘋果持股，繼上周四大舉減持29.85萬股蘋果持股，最新資料顯示，ARKF周一再沽8.756萬股蘋果，以昨日蘋果收市價126.85美元計，涉資約11.1億美元（約86.6億港元）。ARKF目前只餘20.04萬股蘋果股份。

蘋果被指供應商涉及新疆強迫勞動，可見【下一頁】

方舟系ETF同日減持46.4萬股羅氏（Roche）ADR、46.4萬股百度ADR、26.1萬股武田藥品ADR、25.5萬股洲際交易所（ICE）。網上物業交易平台Opendoor Technologies（美：OPEN）、維珍銀河（美：SPCE）和任天堂ADR也遭減持。

與此同時，方舟系ETF增持Palantir （美：PLTR）、Coinbase（美：COIN），以及Nano Dimension（美：NNDM）、DraftKings（美：DKNG）和UiPath（美：PATH）。

相關文章：

【科技股女股神】Cathie Wood女股神光環不再　ARKK今年表現近包尾

【科技股女股神】Cathie Wood旗下基金再度加倉Coinbase 昨買入34.1萬股

編輯：麥德銘

美股 ETF 維珍銀河（美：SPCE） 百度（美：BIDU） 主動型ETF

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【新疆風波】外電：蘋果7間供應商涉新疆強制勞動　蘋果：沒有發現強制勞動的證據

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【ET講股通】梁耀康：唔彈再破底要減倉 同場加映答股環節（立即收看）（第二版︰加入文字內容）
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