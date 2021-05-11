【港股追蹤】莎莎發盈警 料去年度最多虧損4.2億元

莎莎（00178）發盈警，公司預期至3月底為止，年度虧損3.5億至4.2億元，去年度則虧損5.16億元。莎莎全日跌2.2%，報1.76元，成交1664萬元。

莎莎指，計及使用權資產及物業、機器及設備作出相關計提減值撥備約5000萬至8000萬元，撇除有關計提減值撥備，全年持續經營業務虧損將擴大至3億至3.4億元，去年同期則虧損2.05億元。

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莎莎指，截至3月底，公司的現金及銀行結存約5.3億元，現金水平足以應付業務所需。公司又指，疫情下管理層迅速推出有效的應對措施，包括節省成本及長遠優化成本架構的措施，其中一個重心為理順店舖網絡，以盡快回復盈利能力。另外，亦積極發展線上業務，加快線上線下業務的融合。

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