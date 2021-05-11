  • 29°C
香港時間 : 2021511日 (二) 19:26
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【港股追蹤】莎莎發盈警 料去年度最多虧損4.2億元

股樓投資 19:11 2021/05/11

分享：

莎莎（00178）發盈警，公司預期至3月底為止，年度虧損3.5億至4.2億元，去年度則虧損5.16億元。莎莎全日跌2.2%，報1.76元，成交1664萬元。

莎莎指，計及使用權資產及物業、機器及設備作出相關計提減值撥備約5000萬至8000萬元，撇除有關計提減值撥備，全年持續經營業務虧損將擴大至3億至3.4億元，去年同期則虧損2.05億元。

【港股追蹤】多隻食品股逆市向上　九毛九升近5%　獲大和上調目標價重申「買入」評級  詳情請看[下一頁]

莎莎指，截至3月底，公司的現金及銀行結存約5.3億元，現金水平足以應付業務所需。公司又指，疫情下管理層迅速推出有效的應對措施，包括節省成本及長遠優化成本架構的措施，其中一個重心為理順店舖網絡，以盡快回復盈利能力。另外，亦積極發展線上業務，加快線上線下業務的融合。

【阿里巴巴9988】阿里周四放榜 券商料將加大投入新業務 或使盈利受壓  詳情請看[下一頁]

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文 : 趙家盈

阿里巴巴 莎莎 盈警 減值撥備 疫情 港股 經濟 銀行

上一篇文章

美國降低輝瑞疫苗緊急使用授權年齡 12至15歲青少年最快周四起開始注射

下一篇文章

【法律迷思】「千萬富翁」創歷來新高
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【消費優惠】PayMe x 麥當勞® App 買滿30元即可享有9折
【消費優惠】PayMe x 麥當勞® App 買滿30元即可享有9折
【室內設計】80後美劇迷夫婦 50萬裝修上車盤　浴室大膽用藍配白　享邊浸浴邊飲咖啡
【室內設計】80後美劇迷夫婦 50萬裝修上車盤　浴室大膽用藍配白　享邊浸浴邊飲咖啡
【報稅2020】填報稅表攻略　勿忘3個最常漏報項目
【報稅2020】填報稅表攻略　勿忘3個最常漏報項目
【報稅2020】夫婦報稅留意　合併評稅唔一定更着數
【報稅2020】夫婦報稅留意　合併評稅唔一定更着數
【樓市熱話】一家四口住380呎公屋妻想換私樓　丈夫不滿70歲才供完樓　嘆：人生還有甚麼意義？
【樓市熱話】一家四口住380呎公屋妻想換私樓　丈夫不滿70歲才供完樓　嘆：人生還有甚麼意義？
【周末好去處】皇都戲院復修前推體驗活動　展示過百件戲院舊物
【周末好去處】皇都戲院復修前推體驗活動　展示過百件戲院舊物