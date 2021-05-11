美國降低輝瑞疫苗緊急使用授權年齡 12至15歲青少年最快周四起開始注射

鑑於疫苗對兒童發育的長期影響尚不清楚，以及青少年感染數字較少，父母可能會衡量讓子女接受疫苗注射的利弊。惟輝瑞表示，早前對2260名12至15歲的青少年進行的測試中，疫苗有效率達到百分百。

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食藥局指出，從去年3月1日到今年4月底，美國疾病控制及預防中心（CDC）錄得11至17歲兒童感染個案約150萬宗，兒童和青少年的症狀會較成年人輕微。

根據CDC的數據，美國大約有46％的人至少注射了一劑疫苗。惟自從4月中旬以7天平均水平計算，達到每天平均超過330萬劑以來，美國的疫苗接種速度已大大放緩。截至5月4日，疫苗接種平均下降了三分之一以上，只有每天約210萬劑。

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輝瑞又指，希望在9月獲得2至11歲兒童疫苗的安全及有效性數據。

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責任編輯：梁翠麗