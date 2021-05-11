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中小企業務收益指數按月增至47.1 零售業及進出口貿易業有明顯上升

理財智慧 18:55 2021/05/11

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統計處今日（11日）發表今年4月中小企業（中小企）業務狀況的調查結果，其業務收益現時動向指數由3月的44.0增至4月的47.1，上升了3.1，尤其零售業及進出口貿易業有明顯的上升；預料未來一個月的業務收益指數上升至48.9。

【十四五規劃】 陳茂波出席討論會 透露將推出粵港澳「理財通」：【下一頁

政府發言人表示，中小企的營商氣氛於4月改善至兩年高位，儘管整體來說依然審慎。零售業的細分指數較上一個月顯著上升，飲食業的細分指數則維持在擴張區域。同時，其他行業的細分指數表現不一。

發言人進一步指出，假如環球經濟復蘇持續和本地疫情持續受控，營商氣氛往後可望進一步改善，又指，2021至22年度《財政預算案》提出的大規模逆周期措施，亦將有助緩解企業面對的經濟壓力。

【天文現象】本月26日將出現月全食 或成為全年最大的滿月（附最佳賞月時間表）：【下一頁

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責任編輯：潘曉豐

指數 進出口 零售 貿易 疫情

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