【投資學堂】回購睇企業動機 唔好盲舂舂見回購就跟買

近日旺旺（00151）回購股份，指的是上市公司以現金等方式，從股市購買其發行在外的股票，與發行新股剛好相反。收購回來的股票兩種可能，一是被註銷、一是被當作庫存股，被註銷的股票不再計算在每股收益，而庫存在未來則可能用於股權激勵等。

公司回購股份的目的有多種，最直接的是由於公司進入成熟期，由於手上的現金沒有好的項目投資，因此選擇把現金回饋股東。

另外，公司可能因為各種因素，需要提振公司股價，因此回購股份，從而向市場反映「公司認為公司股價被低估」的訊號，希望吸引投資者進場。

此外，由於每股盈餘的計算方法，是純利除在外流通股數，因此當在外流通股數減少，每股盈餘便得以提高，令財務報表更加好看。

不過，回購股份亦可以被視為公司已經步入成熟期或末落，因此對公司的股價刺激或許只屬短暫，大家投資時，不應該單看公司回購股份就追入。

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