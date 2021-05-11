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【新股IPO】堃博醫療已遞表申請上市　集資約23億元

股樓投資 18:23 2021/05/11

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內地肺病醫療堃博生物（Broncus）稍早前已遞交上市申請，並擬集資3億美元（約23.3億港元），高盛及海通為聯席保薦人。成立於2012年的堃博生物，是一間提供肺部疾病精準介入治療技術的生物公司，致力於研究開發呼吸系統疾病診療手段與醫療設備。

內地財經資訊平台雪球傳計劃赴美上市 集資3億美元，見【下一頁】

截至2020年度，堃博生物收入按年下跌近6成至326萬美元（約2527萬港元），期內虧損淨額擴大至4879萬美元（約3.78億港元），2019年同期虧損為3255萬美元（2.5億港元）。

堃博生物是次集資所得，主要用於分配予核心產品，擴大生產廠房的生產線提供資金、為通過潛在收購持續擴大產品組合提供資金、及作一般公司用途。

阿里周四放榜 券商料將加大投入新業務 或使盈利受壓，見【下一頁】

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記者：張以正

港股 IPO
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