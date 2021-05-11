【營商氣氛】中小企4月營商氣氛改善　零售業收益顯著上升

▲ 隨著疫情緩和，中小企4月營商氣氛得以改善。

隨著疫情緩和，中小企4月營商氣氛得以改善。政府統計處發表4月份「中小型企業業務狀況按月統計調查」的結果，中小企業務收益的現時動向指數從３月在收縮區域的44.0，顯著上升至４月的47.1。而未來一個月，即5月的業務收益展望動向指數為48.9。

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根據該調查，按行業分析，不少統計調查涵蓋的行業的業務收益現時動向指數在4月均較上月上升，特別是零售業從36.2上升至46.4，以及進出口貿易業從44.6上升至47.7。

進出口貿易業新訂單的現時動向指數從３月的46.4，上升至４月的47.9，而未來一個月，即５月的新訂單展望動向指數為49.2。

政府發言人表示，中小企的營商氣氛於四月改善至兩年高位，儘管整體來說依然審慎。零售業的細分指數較上一個月顯著上升，飲食業的細分指數則維持在擴張區域。同時，其他行業的細分指數表現不一。假如環球經濟復甦持續和本地疫情持續受控，營商氣氛往後可望進一步改善。

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責任編輯：蘇穎琪