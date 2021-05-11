  • 29°C
香港時間 : 2021511日 (二) 19:25
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新疆風波】外電：蘋果7間供應商涉新疆強制勞動　蘋果：沒有發現強制勞動的證據

股市 18:42 2021/05/11

分享：

蘋果（美﹕AAPL）部分產品供應商涉與疑涉參與新疆強制勞動。

外電The Information報道，蘋果Apple（美：AAPL）部分產品供應商疑涉參與新疆強制勞動。報道指，該新聞媒體與兩間人權組織聯手合作，找到蘋果旗下7間產品供應商與新疆強制勞動有聯繫。蘋果盤前跌1.9%，現報124.4美元。

蘋果發言人回應有關報道指，蘋果一直尊重每名生產員工，在每項生產環節時皆會進行仔細調查，以保證沒有出現強制勞動的情況。蘋果否認有關指控，並指目前在營運地區中，並沒有發現強制勞動的證據。

「野菜生活100」製造商KAGOME停用新疆蕃茄，詳見【下一頁】

報道指，蘋果的產品供應商連展科技、立訊精密、得潤電子、鵬鼎控股、康舒科技、中南創發和東山精密涉收受成千上萬維吾爾族和其他受壓迫少數民族的勞工，而上述供應商主要為蘋果供應天線、電纜、塗覆等產品及服務。

報道亦指，上述公司亦有向微軟（美：MSFT）、Amazon（美：AMZN）、Google（美：GOOGL）、Facebook（美：FB）提供服務。

相關文章：

【新疆棉】李寧波鞋網上炒至近5萬元、股價升逾5% 官媒批哄抬國貨價格是自斷門路

【新疆棉風波】H&M發聲明回應抵制浪潮　將致力重獲中國消費者信任

緊貼最精準、最快的財經新聞資訊，立即免費下載使用【按此】

編輯﹕賴奕羚

美股 蘋果（Apple，美：AAPL） Amazon Facebook Google 產品

上一篇文章

【通脹升溫】麥樸思：通脹威脅短期不會消除 對完全轉投價值股審慎

下一篇文章

【科技股女股神】ARKK高位累跌逾3成　Cathie Wood周一再掟蘋果3分1持股
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【失業貸款】8萬元個人特惠貸款接受申請　陳茂波：3日接7000宗申請（附銀行申請方法）
【失業貸款】8萬元個人特惠貸款接受申請　陳茂波：3日接7000宗申請（附銀行申請方法）
【新股IPO】京東物流最快5月中招股、估值達4500億　連虧13年、第3家京東系港股值不值得認購？
【新股IPO】京東物流最快5月中招股、估值達4500億　連虧13年、第3家京東系港股值不值得認購？
【狗狗幣】Dogecoin幕後最大莊家藏馬斯克「生日密碼」　馬斯克：切記審慎投資（第三版）
【狗狗幣】Dogecoin幕後最大莊家藏馬斯克「生日密碼」　馬斯克：切記審慎投資（第三版）
【獨家訪問】復星BioNTech疫苗接種注意什麼？　復星詳解「復必泰」副作用、接種注意事項
【獨家訪問】復星BioNTech疫苗接種注意什麼？　復星詳解「復必泰」副作用、接種注意事項
【新股IPO】順豐房託2191今起招股入場費5212元　預期股息率至6厘（第二版）
【新股IPO】順豐房託2191今起招股入場費5212元　預期股息率至6厘（第二版）
【Package劉】劉鳴煒新歡Joyce　竟是4年前節目轉軚「港女」
【Package劉】劉鳴煒新歡Joyce　竟是4年前節目轉軚「港女」