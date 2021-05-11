【新疆風波】外電：蘋果7間供應商涉新疆強制勞動　蘋果：沒有發現強制勞動的證據

▲ 蘋果（美﹕AAPL）部分產品供應商涉與疑涉參與新疆強制勞動。

外電The Information報道，蘋果Apple（美：AAPL）部分產品供應商疑涉參與新疆強制勞動。報道指，該新聞媒體與兩間人權組織聯手合作，找到蘋果旗下7間產品供應商與新疆強制勞動有聯繫。蘋果盤前跌1.9%，現報124.4美元。

蘋果發言人回應有關報道指，蘋果一直尊重每名生產員工，在每項生產環節時皆會進行仔細調查，以保證沒有出現強制勞動的情況。蘋果否認有關指控，並指目前在營運地區中，並沒有發現強制勞動的證據。

「野菜生活100」製造商KAGOME停用新疆蕃茄，詳見【下一頁】

報道指，蘋果的產品供應商連展科技、立訊精密、得潤電子、鵬鼎控股、康舒科技、中南創發和東山精密涉收受成千上萬維吾爾族和其他受壓迫少數民族的勞工，而上述供應商主要為蘋果供應天線、電纜、塗覆等產品及服務。

報道亦指，上述公司亦有向微軟（美：MSFT）、Amazon（美：AMZN）、Google（美：GOOGL）、Facebook（美：FB）提供服務。

相關文章：

【新疆棉】李寧波鞋網上炒至近5萬元、股價升逾5% 官媒批哄抬國貨價格是自斷門路

【新疆棉風波】H&M發聲明回應抵制浪潮 將致力重獲中國消費者信任

緊貼最精準、最快的財經新聞資訊，立即免費下載使用【按此】

編輯﹕賴奕羚