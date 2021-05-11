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【iBond 2021】 金管局明天公布iBond發行事宜 發行至少150億元

理財智慧 19:59 2021/05/11

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通脹掛鈎債券（iBond）有新消息，繼財政司司長陳茂波較早時提到會於今個月稍後時間推出後，金管局亦宣布，會於本周三（12日）下午4時舉行有關iBond的新聞發布會，屆時將公布新一批iBond發行事宜。

事實上，早於今年2月陳茂波於財政預算案發布中表示，政府於本年度會繼續發行不少於150億元的iBond，而於2020年發行、2023年到期的iBond，其保證息率由1厘提高至2厘，年期則會繼續維持3年。陳茂波於上星期受訪時曾稱，今年度iBond額度會再擴闊，利率不會差過上次。

另一方面，他亦於今年財政預算案中預告，繼續發行最少240億元的銀色債券。銀色債券的合資格年齡據報將由65歲降至60歲。

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責任編輯:陳子謙

債券 陳茂波 香港金融管理局 香港 iBond

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