  • 29°C
香港時間 : 2021511日 (二) 20:55
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【每日焦點】網絡陷阱無處不在　AirTag、Instagram相繼爆爭議

科技 20:00 2021/05/11

分享：

私隱及網絡安全問題一直是大眾關注的話題，而近日蘋果AirTag以及應用程式Instagram都分別惹上爭議。

私隱及網絡安全問題一直是大眾關注的話題，而近日蘋果AirTag以及應用程式Instagram都分別惹上爭議。近日德國安全研究員暨YouTuber Stack Smashing在個人Twitter上，示範了AirTag的「不正確使用方式」，引來外界關注。該研究人員發現，只要把AirTag破解，就可以把AirTag NFC預設網址，私自改為連結到惡意的釣魚網站，意味著可利用此管道，入侵用戶的手機裝置。

>>>【蘋果AirTag】AirTag被破解　黑客可任意竄改網址竊個人資料

與此同時，Facebook旗下的Instagram近日也成為外界熱烈討論的話題之一。Facebook早前計畫推出兒童版Instagram，專門提供予13歲以下兒童使用。惟在計畫曝光不久，就遭到關注兒童安全人士強烈反對。近日由40名美國州檢察長組成的團體也表示，擔心社交媒體會對兒童的健康產生負面影響，呼籲Facebook放棄該計畫。

>>>【IG爭議】fb擬推兒童版Instagram　美國40名州檢察長抵制

【其他科技新聞】

【網絡攻擊】FBI確認DarkSide攻擊美國輸油管道　拜登：無證據顯示俄羅斯政府涉事

【手機電量】DxOMark公布手機電池測試標準　17款熱門手機電池性能排名曝光

責任編輯：曾曉汶

相關文章

【MWC2021】疫情不穩　南韓代表三星、KT將缺席MWC實體展
今日
【MWC2021】疫情不穩　南韓代表三星、KT將缺席MWC實體展
【空降包裹？】英國皇家郵政測試用無人機　為偏遠島嶼遞送郵件
今日
【空降包裹？】英國皇家郵政測試用無人機　為偏遠島嶼遞送郵件
【PS5】Sony稱PS5需求旺盛　料將缺貨至明年
2021/05/10
【PS5】Sony稱PS5需求旺盛　料將缺貨至明年
【蘋果事故】蘋果內部資料踢爆XcodeGhost事故　1.28億帳戶中招
2021/05/10
【蘋果事故】蘋果內部資料踢爆XcodeGhost事故　1.28億帳戶中招

你可能感興趣

【MWC2021】疫情不穩　南韓代表三星、KT將缺席MWC實體展
今日 16:05
【MWC2021】疫情不穩　南韓代表三星、KT將缺席MWC實體展
【空降包裹？】英國皇家郵政測試用無人機　為偏遠島嶼遞送郵件
今日 18:28
【空降包裹？】英國皇家郵政測試用無人機　為偏遠島嶼遞送郵件
【PS5】Sony稱PS5需求旺盛　料將缺貨至明年
18:25 2021/05/10
【PS5】Sony稱PS5需求旺盛　料將缺貨至明年
流動裝置 電腦設備 NFC YouTuber YouTube Uber Twitter 美國 德國 Facebook

下一篇文章

【空降包裹？】英國皇家郵政測試用無人機　為偏遠島嶼遞送郵件
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

WhatsApp更改用戶私隱條款　強制要求用戶分享資料否則刪除帳號
WhatsApp更改用戶私隱條款　強制要求用戶分享資料否則刪除帳號
【機迷熱話】用戶投訴Switch無法開機　任天堂官方分享解決小技巧
【機迷熱話】用戶投訴Switch無法開機　任天堂官方分享解決小技巧
【WhatsApp更新】拒絕WhatsApp新條款　將無法發送訊息、帳號或被移除
【WhatsApp更新】拒絕WhatsApp新條款　將無法發送訊息、帳號或被移除
【WhatsApp】WhatsApp帳戶被盜　用戶應如何自救？
【WhatsApp】WhatsApp帳戶被盜　用戶應如何自救？
【最新發展】小米機無法正常安裝Google App？小米澄清不支援GMS屬謠言
【最新發展】小米機無法正常安裝Google App？小米澄清不支援GMS屬謠言
【iOS更新】iOS 14.5測試版隱藏功能　用戶可透過Siri播放KKBox 、 Spotify音樂程式
【iOS更新】iOS 14.5測試版隱藏功能　用戶可透過Siri播放KKBox 、 Spotify音樂程式