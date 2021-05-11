【每日焦點】網絡陷阱無處不在　AirTag、Instagram相繼爆爭議

▲ 私隱及網絡安全問題一直是大眾關注的話題，而近日蘋果AirTag以及應用程式Instagram都分別惹上爭議。

私隱及網絡安全問題一直是大眾關注的話題，而近日蘋果AirTag以及應用程式Instagram都分別惹上爭議。近日德國安全研究員暨YouTuber Stack Smashing在個人Twitter上，示範了AirTag的「不正確使用方式」，引來外界關注。該研究人員發現，只要把AirTag破解，就可以把AirTag NFC預設網址，私自改為連結到惡意的釣魚網站，意味著可利用此管道，入侵用戶的手機裝置。

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與此同時，Facebook旗下的Instagram近日也成為外界熱烈討論的話題之一。Facebook早前計畫推出兒童版Instagram，專門提供予13歲以下兒童使用。惟在計畫曝光不久，就遭到關注兒童安全人士強烈反對。近日由40名美國州檢察長組成的團體也表示，擔心社交媒體會對兒童的健康產生負面影響，呼籲Facebook放棄該計畫。

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責任編輯：曾曉汶