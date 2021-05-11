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【聯易融科技 9959】高盛看好聯易融科技具競爭優勢 首予其「買入」評級

股樓投資 17:51 2021/05/11

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半新股聯易融科技（09959）上市一個月，股價至今累升逾兩成。高盛發表研究報告指，公司為內地供應鏈金融的雲端及SaaS技術解決方案提供商，去年其交易規模量市佔率為20.6%，為行業中的龍頭。該行預期公司能夠保持產品創新的領先地位、繼續擴大客戶群，以及在端到端技術解決方案及行業知識的支持下進一步鞏固其競爭優勢，因此首予其「買入」投資評級，目標價29元，與現價計，有逾3成潛在升幅。

該行指，透過公司在AI、區塊鏈及大數據方面的技術，並與344家企業、202家金融機構及逾10.3萬家中小企在其生態系統合作，將供應鏈融資流程數碼化，估計公司2020至2023年交易量、收入及經調整溢利的年複合增長將分別達59%、41%及53%。

【大行點睇】大和重申看好行業前景　當中呢隻公用股獲「買入」評級【見下頁

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記者：郭秀慧

聯易融科技－W（09959） 潛在升幅 經濟 SaaS 買入 目標價 大數據 雲端 金融 行業

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