【兼職筍工】明愛樂群學校請跟車照顧員 沒有學歷要求 時薪71元

今次「兼職筍工」是明愛樂群學校請跟車照顧員，時薪為71元，無須學歷要求，每週工作5天，由上午7時15分至上午9時半以及下午3時半至下午5時45分，每天工作 4.5 小時。

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詳細如下：

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申請須知：求職者可電郵(khpoon@crs.edu.hk)履歷表給明愛樂群學校。如要索取收集個人資料聲明, 請與潘先生(Email)聯絡。

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責任編輯：羅浩濂