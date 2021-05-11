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【友邦1299】友邦周五放榜新業務價值料增至少16%　友邦今日挫逾3%

股市 17:49 2021/05/11

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友邦周五（14日）公布第一季業績，券商預期業務會有顯著復甦。（資料圖片）

友邦保險 （01299） 將於周五（14日）公布第一季業績，績前股價走勢偏軟。券商摩根士丹利及瑞銀預期，友邦上季新業務價值將按年錄得22%及16%增幅，主要反映中國業務增長，而且整體經營環境轉趨有利友邦業務，兩行對友邦均維持「增持」及「買入」評級。

友邦今日（11日）盤中一度挫3.5%低見98.3元，收報98.7元，跌3.1%，全日成交23.5億元。

大摩：友邦目標價130元　股債揚利好友邦

摩根士丹利發報告指，第一季內所有亞洲主要貨幣兌美元均呈升值，相信可以推升友邦上季新業務價值增長約7個百分點，季度新業務價值增幅料有22%。而且，宏觀環境持續復甦利好保險業務需求，配合股價及債息上揚，整體利好友邦盈利前景。

大摩續指，估計季內友邦普遍市場都會見正增長，並以中國新業務價值增長31%（固定匯率計）最多，而香港的新業務價值增長則可能持平。

大摩預期，友邦今年新業務價值增長17%（固定匯率計），若中港年內可以重新通關，則增幅有進一步上升可能。

瑞銀：友邦上望115元　中國業務強勁

瑞銀引述前線保險經紀指，友邦中國的新業務銷售及代理人增聘步伐都非常強勁，預期友邦上季銷售將錄得顯著復甦，新業務價值增長16%，主要反映中國業務反彈。

瑞銀續指，預期友邦今年稍後將獲准在更多省市開展業務，支持中國業務擴張，而中港關口重開亦理應支持香港的離岸業務復甦，另外即將啟動的「跨境理財通」相信都可以利好友邦。

相關文章：

【友邦1299】友邦全日升近4%　大行料中國新業務價值增長達三成、香港通關是催化劑

【友邦1299】高盛：花旗退出13市場或對友邦造成廣泛影響　續予買入評級、目標價116元

 

編輯：趙穎妍

港股 內地保險股 增持 瑞銀 目標價 新業務價值 香港 友邦保險（01299） 中國 亞洲

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