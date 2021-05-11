中原地產周五六舉行大型招聘 將增聘200名員工

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，今年中原地產新界區已開設17間分行以及招聘了400員。

Apple收集香港街景 擬推出「環視四周」功能：【下一頁】

近日各大發展商陸續推出新盤，新界區則仍然有大量新盤供應，因而需要大量人手去應付市場需要以及租務需求，這次的大型招聘會計劃將增聘200名業務拓展助理及持牌營業員，有意在地產界發展人士，於本周四及五可前往荃灣南豐中心參與面試。

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

日期：2021年5月14及15日

時間：上午11時至晚上7時

地點：新界荃灣青山公路264至298號南豐中心23樓2301C1-a及 2301C1-b舖

招聘熱線：59419906

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：梁翠麗