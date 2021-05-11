  • 31°C
香港時間 : 2021511日 (二) 17:56
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

中原地產周五六舉行大型招聘 將增聘200名員工

理財智慧 17:41 2021/05/11

分享：

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，今年中原地產新界區已開設17間分行以及招聘了400員。

Apple收集香港街景 擬推出「環視四周」功能：【下一頁

近日各大發展商陸續推出新盤，新界區則仍然有大量新盤供應，因而需要大量人手去應付市場需要以及租務需求，這次的大型招聘會計劃將增聘200名業務拓展助理及持牌營業員，有意在地產界發展人士，於本周四及五可前往荃灣南豐中心參與面試。

    點擊圖片放大
    +8
    +7

日期：2021年5月14及15日

時間：上午11時至晚上7時

地點：新界荃灣青山公路264至298號南豐中心23樓2301C1-a及 2301C1-b舖

招聘熱線：59419906

 

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：梁翠麗

招聘會 地產 中原地產 發展商

上一篇文章

【十四五規劃】 陳茂波出席討論會 透露將推出粵港澳「理財通」

下一篇文章

【買樓抉擇】樓價600萬內之選 深水埗500呎舊樓VS大角咀300呎新盤 網民：住深水埗我寧願死
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【消費優惠】PayMe x 麥當勞® App 買滿30元即可享有9折
【消費優惠】PayMe x 麥當勞® App 買滿30元即可享有9折
【樓市熱話】一家四口住380呎公屋妻想換私樓　丈夫不滿70歲才供完樓　嘆：人生還有甚麼意義？
【樓市熱話】一家四口住380呎公屋妻想換私樓　丈夫不滿70歲才供完樓　嘆：人生還有甚麼意義？
【報稅2020】填報稅表攻略　勿忘3個最常漏報項目
【報稅2020】填報稅表攻略　勿忘3個最常漏報項目
【周末好去處】皇都戲院復修前推體驗活動　展示過百件戲院舊物
【周末好去處】皇都戲院復修前推體驗活動　展示過百件戲院舊物
【報稅2020】夫婦報稅留意　合併評稅唔一定更着數
【報稅2020】夫婦報稅留意　合併評稅唔一定更着數
【室內設計】80後美劇迷夫婦 50萬裝修上車盤　浴室大膽用藍配白　享邊浸浴邊飲咖啡
【室內設計】80後美劇迷夫婦 50萬裝修上車盤　浴室大膽用藍配白　享邊浸浴邊飲咖啡