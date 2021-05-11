【美團股價】美團10日累挫兩成未見大行削價 券商憂騎手成本上升、收入增長放緩

▲ 美團連跌10個交易日，已累挫2成。

美團 （03690） 監管憂慮急劇升溫，股價在近10個交易日連日下挫，已累跌兩成。美團今日收報249元，再挫5.3%，成交達157億元，該股的最新市值缩至1.5萬億元。美團近日監管層面消息不斷，券商預期股價短線承壓，但暫未見大行下調美團目標價。

美團主營的餐飲外賣業務利潤較薄，市場對美團涉及騎手等的經營成本較為敏感。南京近期出台《關於規範新就業形態下餐飲網約配送員勞動用工的指導意見（試行）》，對「專送騎手」和「眾包騎手」進行界定，「專送騎手」（全日制騎手、勞務派遣騎手、非全日制騎手）須訂立書面或口頭形式的勞動合同，並依法參加社會保險。

美團十連跌高位累跌逾四成 美團何時才見底？（附短片）【下一頁】

目前美團的外賣騎手均為外包員工，與美團並沒有直接的僱傭關係。券商瑞信表示，雖然南京出台的《指導意見》具先導計劃性質，但其他省份的地方政府亦可能跟隨。若計劃在全國推廣，佔總數半數的「專送騎手」將需要參加社保，在最壞情況下，美團單位騎手成本將增加約10%。

另外美團近期提出根據距離、時段等收取外賣配送費，瑞信指出，美團向商家收取的佣金包含外賣配送費，若佣金結構更加透明，將有利美團轉嫁騎手成本，鼓勵商家優化每訂單價值，同時減少平台和商家之間的爭議。瑞信維持美團410元目標價及「跑贏大市」評級。

美團調整外賣配送收費規則 擬按距離、時段等標準收費（附短片）【下一頁】

美團再跌9% 遭上海消保委約談、不可藉市佔地位提高費用（附短片）【下一頁】

除此之外，上海消保委昨日（10日）約談美團、拼多多（美：PDD）等，指出平台在經營過程中應摒棄「唯流量思維」，真正落實主體責任，不能依仗市場優勢地位增加商戶和消費者的不合理負擔。

花旗稱，互聯網平台用戶增長可能會放緩，導致GMV（交易額）和收入增長放緩，主要因成本上升以及為符合監管要求而作額外的投資。

該行預期美團短線股價承壓，但長期而言經營環境改善、競爭趨合理以及用戶和商家體驗提升，均將有利美團。

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記者：陳健婷