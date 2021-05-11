【低水筍盤】九龍市區港鐵站上蓋屋苑 兩房單位640萬沽 呎價1萬頭仲有選擇

樓市暢旺，多個市區新盤大收旺場，其中恒基地產(00012)旗下啟德THE HENLEY第一期一個以招標形式發售的單位，成交呎價高達61,888元，創東九龍住宅呎價新高，同時帶動九龍市區二手氣氛。不過，九龍市區仍有樓價低水之選，位於九龍灣港鐵站上蓋的德福花園，日前一個單位以640萬元沽出，呎價僅1.18萬元。

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美聯物業高級營業經理徐廣森表示，以上成交單位為德福花園J座低層06室，實用面積539方呎，原則2房間隔，望內園，屬舊裝修，由於環境清淨，吸引同區客承接。

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據悉，單位原叫價668萬元，經商議後調減28萬元，成交價640萬元。減幅約4.2%，折合實用呎價約11,874元。

徐廣森指，以上單位由於內籠較陳舊，加上位於低層，故造價較市價低2%至3%。他表示，隨著新盤熱賣，樓市更熾熱，現時德福花園放盤業主議價空間已明顯收窄。現時屋苑實用面積約470平方呎的兩房單位，入場費由630萬元至640萬元起，樓價相對市區屋苑仍屬低水，如買家想找樓價更低的選擇，曾出現事故的C座，放盤叫價更低，現時實用面積539平方呎的2房單位，樓價630萬元也有選擇。

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記者：陳詠妍