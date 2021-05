【夢想本應翱翔@iM網欄】三代校友 關注社會需求傳承創業精神

早前我介紹了阿里巴巴創業者基金舉辦的全球創業比賽「JUMPSTARTER」和學生版的「JUMPSTARTER IdeaPOP﹗」,這兩項比賽的參賽隊伍表面看似沒甚麼關聯,但我們偶然間卻留意到去年JUMPSTARTER冠軍Ecoinno(寰科創新)的創辦人陳大仁(George)、與今年JUMPSTARTER IdeaPOP﹗專上學生組別冠軍Bridge AI(貝智人工智能)的創辦人黃俊文(Victor)、以及入圍中學生組別八強的「Mentalist」隊伍成員,都是師出本港聖若瑟書院。三代人年齡跨度雖大,但業務不約而同都是關注社會發展。最近我們邀請了這三代校友一同交流,談談學校環境如何潛移默化影響他,令創業家精神薪火相傳。

1974年畢業於聖若瑟書院的George於近年創辦Ecoinno,研發如何利用可高效分解的植物纖維代替一次性塑膠,打造無毒環保包裝;而在1995年畢業的Victor現正攻讀教育博士,他創辦的Bridge AI透過應用行為分析,為有特殊學習需要(Special Educational Needs,簡稱SEN)的學童提供個人化學習計劃;至於最年輕的則是現正就讀中五的四位「Mentalist」隊伍成員,開發聊天機器人監測青少年心理健康,其應用程式能連接心理醫生及社工,建立從測試、診斷到提供治療的平台。

聖JO仔 竭盡潛能不服輸

三代創業者同是「聖JO仔(聖若瑟書院學生)」,雖在不同年代創業,但創業的動機卻是一脈相承 — 解決社會需求,如今再因JUMPSTARTER而聚首一堂,我不禁好奇學校的土壤如何造就「創業家精神」基因?究竟「聖JO仔」之間有何共通點?

Victor坦言:「醒目﹗這形容詞包含多層意義,包括良好的組織能力、領導才能、懂得變通和思維敏捷。」三位師兄弟異口同聲說:「一往無前。一旦確認想法後,便會排除萬難,朝著目標進發。」George則表示:「死唔認輸﹗我們都有不屈不撓的精神,不自大,亦絶不自卑。遇上困難也不會投降,I find a better way to do things(會尋找更好的處事方式)。」

George也認為,這種不服輸的精神或與當年學校的資源有關,「例如他們(其他學校)有操場等設施可每天操練,而我們卻沒有,只能到南華會。」他又指,該校風氣並不是人人都拿第一,而是鼓勵同學根據自身能力,運用有限資源去發揮無限潛力,「靠的是個人毅力,落力去參與(比賽),嬴了便拍掌,輸了亦不用失望,因已盡力做好。」三代師兄弟都認同,學校包容性很強,著重發掘學生的強項再加以發揮,並提倡團隊精神,舊生亦會幫助在校師弟。例如「Mentalist」今次入圍到決賽,George就擔任他們的Mentor(導師),傳授參賽經驗。

洞察市場 從關懷社會出發

他們還有一個很大的共通點,就是洞察市場需求的能力。Victor創業前從事諮詢顧問工作,協助一些陷入困境的公司解決問題,過程中他經常思考如何利用自身的技能幫助有需要的人,而協助有特殊學習需要的小朋友就是他創業的初心。正如George所說:「洞察市場,即是你是否擁有一顆關懷的心,去了解社會的需要,用愛心和有效的方法為社會出一分力。」

「於創業旅途上,最重要的是Knowledge(知識),要不停學習;第二是Innovation(創新),要不停超越自己;第三,亦是『聖JO仔』最擅長的Creativity(創意),而創意就是從愛心而來。你有愛心,才會關注身邊的事物,才會激發不同的想法。」George十六年來對創業的堅持,就是來自他認定「只要世界上少一粒塑膠,對環保有幫助,那便值得了!」這亦與聖若瑟書院的校訓「Labour and Virtue(勤奮而向善)」不謀而合。

裝備自己 把握時機騰飛創業

George 50出頭開始研發可分解生物材料,後來創辦Ecoinno並取得專利;Victor 30多歲則創辦了Bridge AI;而四位在校生則在青少年時期已初嘗創業滋味。我問他們,甚麼時候才最適合創業?同學們認為,應先工作五至十年,累積經驗和感受,續步建立自己的品牌和人脈,「創業不是單靠個人之力,而是需要團隊協作。工作期間其實也是招攬人才或認識志同道合之士的好時機。」

兩位舊生則認為是「anytime(任何時候)」,甚至是「當下」。資歷最深的George便說:「創業的過程並非由A點至B點或C點,創業就是隨時為下一個飛躍做好充分準備,當適當的時機和條件出現,你就會知道是時候啟動。創業不是從那時才開始,而是從當下這一刻(已開始為創業準備)。」Ecoinno去年獲得阿里巴巴5,000萬港元投資,在George眼中正是充分裝備好自己,才能隨時把握機會獲得資源。Victor亦同意,很多經驗未必需要打工才可收穫,現時有許多平台可令創業者得到學習資源和支持。

對於傳承創業家精神,George認為最重要是是心態,「 傳承一個單純的意圖,即kindness(仁慈),令社會得到更多關注。」他指,關注社會包括兩大元素 — Mindful(留心)及Aware(意識),前者是以善心出發,後者則意指運用聰明和有效的方法,提供更好的環境和平台解決問題。

保持初心正能量 無懼一時得失

George作為過來人,他與年輕一輩分享:「創業需承擔unknown(未知數),經常要面對疑問、焦慮、未知和挫敗。創業路上很多事情會變,你原本想的方法亦可能會變,最重要是初心不變,要解決問題的心態不變。擁有一個正念及願景,亦就no fear(無畏無懼)。無懼一時得失,著眼於如何助人。」

他又鼓勵中學生先透過大學認識社會。「Innovation(創新)並非高不可攀,也不需要博士學位,但需要對社會有充分了解。透過大學教育,學習不同學科、接觸不同(背景)的同學,才能更成熟地了解到社會的問題。」他提醒,同學應主動提問,因別人不會主動說出你的不足,故要多參與討論,「所有人都是我們的老師。」

我很開心是次有機會促成這跨代創業者的對談。幾位年輕同學坦言,未進行討論之前,他們或因長期處於學業環境中,比較服從現實,如今被兩位前輩對夢想的執著、對未來的衝勁深深感染,變得更積極樂觀。George寄語:「創業首要是正能量,要謹記!」阿里巴巴香港創業者基金也期望繼續與不同學校合作,透過一系列活動,傳承創業家精神。

作者_周駱美琪(Cindy)簡介: 周駱美琪(Cindy)自2015年起擔任阿里巴巴香港創業者基金執行董事。自2007年加入阿里巴巴集團,Cindy曾擔任阿里巴巴國際高級財務董事,主要負責集團財務管理和企業規劃。阿里巴巴香港創業者基金創立不同項目,致力幫助香港的創業家和青年人於充滿活力的城市中實踐他們的夢想。通過這個欄目Cindy希望與大家分享不同的創業故事及經驗,也為創業者帶來小貼士,幫助他們了解初創市場的最新形勢。

更多夢想本應翱翔@周駱美琪(Cindy)的文章請按此。

如欲查看更多iMoney網上專欄的內容請按此。

即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機!