【港股追蹤】多隻食品股逆市向上　九毛九升近5%　獲大和上調目標價重申「買入」評級

今日多隻食品股逆市向上，中國飛鶴(06186)升3.2%，蒙牛(02319)也升2.6%；中糧家佳康(01610)升2.2%；周黑鴨(01458)升2%；頤海(01579)揚升2.3%，海底撈（06862）亦升3.3%。

另一隻火鍋股九毛九（09922）更加是逆市升4.7%。大和今日發表報告，指旗下品牌「九毛九」及「太二酸菜魚」於5月1至4日「黃金周」期間，同店銷售額已分別恢復至2019年同期的92%及108%，其中太二分店的翻檯率更較今年首季有明顯提升，未有受部分餐點加價影響。



報告指出，今年首四個月太二新開42家分店，開店步伐符合全年120家新店的目標，亦未見出現人手緊張等問題，預期新店可維持於開業1至2個月後達到收支平衡。

大和重申對九毛九的「買入」評級，目標價由原本31.5元升至34.5元。

大行對九毛九評級及目標價：

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