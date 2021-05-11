  • 30°C
香港時間 : 2021511日 (二) 18:19
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【港股追蹤】多隻食品股逆市向上　九毛九升近5%　獲大和上調目標價重申「買入」評級

股樓投資 17:45 2021/05/11

分享：

今日多隻食品股逆市向上，中國飛鶴(06186)升3.2%，蒙牛(02319)也升2.6%；中糧家佳康(01610)升2.2%；周黑鴨(01458)升2%；頤海(01579)揚升2.3%，海底撈（06862）亦升3.3%。

另一隻火鍋股九毛九（09922）更加是逆市升4.7%。大和今日發表報告，指旗下品牌「九毛九」及「太二酸菜魚」於5月1至4日「黃金周」期間，同店銷售額已分別恢復至2019年同期的92%及108%，其中太二分店的翻檯率更較今年首季有明顯提升，未有受部分餐點加價影響。

報告指出，今年首四個月太二新開42家分店，開店步伐符合全年120家新店的目標，亦未見出現人手緊張等問題，預期新店可維持於開業1至2個月後達到收支平衡。

大和重申對九毛九的「買入」評級，目標價由原本31.5元升至34.5元。

大行對九毛九評級及目標價：

    點擊圖片放大
    +4
    +3

 

 

 

 

 

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文 : 周兆邦

九毛九（09922） 港股

上一篇文章

【樓市故事】不讓愛兒輸蝕　極品好媽全力搵筍盤　追價買樓贈寶貝仔

下一篇文章

【職場熱話】上司經常問私事 網民「兜圈」不回應 竟被指說話太官腔
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【周末好去處】皇都戲院復修前推體驗活動　展示過百件戲院舊物
【周末好去處】皇都戲院復修前推體驗活動　展示過百件戲院舊物
【室內設計】80後美劇迷夫婦 50萬裝修上車盤　浴室大膽用藍配白　享邊浸浴邊飲咖啡
【室內設計】80後美劇迷夫婦 50萬裝修上車盤　浴室大膽用藍配白　享邊浸浴邊飲咖啡
【消費優惠】PayMe x 麥當勞® App 買滿30元即可享有9折
【消費優惠】PayMe x 麥當勞® App 買滿30元即可享有9折
【報稅2020】夫婦報稅留意　合併評稅唔一定更着數
【報稅2020】夫婦報稅留意　合併評稅唔一定更着數
【樓市熱話】一家四口住380呎公屋妻想換私樓　丈夫不滿70歲才供完樓　嘆：人生還有甚麼意義？
【樓市熱話】一家四口住380呎公屋妻想換私樓　丈夫不滿70歲才供完樓　嘆：人生還有甚麼意義？
【報稅2020】填報稅表攻略　勿忘3個最常漏報項目
【報稅2020】填報稅表攻略　勿忘3個最常漏報項目