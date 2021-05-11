【空降包裹？】英國皇家郵政測試用無人機　為偏遠島嶼遞送郵件

▲ 英國皇家郵政宣布，將會測試用無人機，來為偏遠島嶼派發包裹及郵件，初期主要會先遞送新冠肺炎病毒測試產品、個人防護設備及一般信件。

近年不少大型電子商務、物流和科技企業均開始測試並推出商業無人機送貨服務，近日就連英國皇家郵政也要加入此行列。英國皇家郵政宣布，將會測試用無人機，來為偏遠島嶼派發包裹及郵件，初期主要會先遞送新冠肺炎病毒測試產品、個人防護設備及一般信件。

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據英國皇家郵政官方網站指，該企已在英國西南角外海的錫利群島（Isles of Scilly）進行測試，會先有一架雙引擎的大型無人機從英國起飛，並將郵件包裹送到錫利本島的機場後，再由機場透過小型無人機派送到居民的手上。據了解，該大型無人機最多可承載100公斤的郵件。

皇家郵政表示，無人機不僅可以增加包裹郵件送達的頻率，也可以減少不少的人事與交通開支。整個測試將為期一個月，除了南安普敦大學（University of Southampton）參與外，也包括Windracers、Skyports、Consortiq等無人機製造商提供無人機。皇家郵政透露，若居民接受程度高，將計畫為全英國有類似需求的地區，擴大無人機服務。

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責任編輯：曾曉汶