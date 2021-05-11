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【港島新盤】鴨脷洲逸南即將登場　行1分鐘到利東站　主打細單位　最細183呎

股樓投資 17:35 2021/05/11

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港鐵南港島綫通車後，港島南區大變天，交通變得更方便，沿綫物業亦受中區上班族及投資者歡迎，而區內亦多了新建的單幢樓供應，如鴨脷洲大街68號的倚南。值得留意的是，倚南的姊妹盤逸南（The Upper South）即將亮相，若有意投資，則要密切留意。

恒地（00012）位於鴨脷洲大街71號的逸南（The Upper South）正式上載樓書，料最快本月內登場。據樓書顯示，逸南建有138伙，最細一伙實用面積僅得183平方呎。據中原地產網站顯示，由去年12月至今，鄰近的倚南共錄3宗成交，單位實用面積約320至321平方呎，成交價722萬至728萬元，相信發展商或會參考此水平定價。

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恒基物業代理有限公司營業（二）部總經理韓家輝說，逸南提供138個住宅單位，設開放式及一房間隔，另設少量特色單位，預計關鍵日期為明年10月底，而項目示範單位及售樓處設於國際金融中心一期，預計短期內開放予公眾參觀。 

恒基物業代理有限公司營業（二）部副總經理李菲茹說，逸南鄰近港鐵利東站，一站到黃竹坑站，三站直達金鐘站。事實上，住戶除了可以乘搭港鐵，亦有多條巴士、小巴路綫及街渡可選，能穿梭香港仔及港島多處地方。生活配套方面，區內有多間民生商店及特色食肆、而附近的利東邨及鴨脷洲邨，亦設街市及商場。

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撰文 : 黃卓賢

私人屋苑 恒基 倚南 逸南

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