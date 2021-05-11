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哈里指多數人有心靈創傷 推出紀錄片探討心理健康

環球社會熱點 17:26 2021/05/11

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英國哈里王子與夫人梅根接受名嘴奧花雲費專訪後，哈里再與奧花雲費合作推出新紀錄片探討心理健康。哈里於紀錄片中剖白他年少喪母後面對的心理問題，更指出絕大部分人都會有心靈創傷。

哈里梅根行善慶祝母親節 向非牟利組織捐尿片 【下一頁】

哈里（Prince Harry）與奧花雲費（Oprah Winfrey）推出名為「你看不見的我」（The Me You Can't See）的紀錄片，下周五（21日）於蘋果（Apple）旗下串流平台Apple TV +播出。

哈里表示絕大部分人都會遇到某種形式的未解決心靈創傷、失落或悲傷（some form of unresolved trauma, loss or grief），而這些往往都屬於個人感受，創作紀錄片是希望為遇到心靈創傷的人們帶來共鳴。

哈里和奧花雲費在節目中會分享他們的親身經歷，而哈里也會講述母親戴安娜王妃（Princess Diana）在他12歲時因車禍離世，對他造成極大的心理打擊，自己直至20多歲時才逐漸擺脫心理陰霾。

紀錄片專訪主要嘉賓

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除了有哈里和奧花雲費親自坐鎮外，兩人更邀請多位明星名人擔任嘉賓接受專訪。名人在節目中大談個人經驗及遇過的心理健康問題，更有14個專家與組織一同探討治癒心靈之道。

哈里與梅根（Meghan Markle）早前接受奧花雲費專訪時，梅根透露自己嫁入王室後一度萌生自殺念頭，更指她曾向王室人員求助但遭忽視。

責任編輯：鄭錦玲

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