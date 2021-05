哈里指多數人有心靈創傷 推出紀錄片探討心理健康

英國哈里王子與夫人梅根接受名嘴奧花雲費專訪後,哈里再與奧花雲費合作推出新紀錄片探討心理健康。哈里於紀錄片中剖白他年少喪母後面對的心理問題,更指出絕大部分人都會有心靈創傷。

哈里(Prince Harry)與奧花雲費(Oprah Winfrey)推出名為「你看不見的我」(The Me You Can't See)的紀錄片,下周五(21日)於蘋果(Apple)旗下串流平台Apple TV +播出。

哈里表示絕大部分人都會遇到某種形式的未解決心靈創傷、失落或悲傷(some form of unresolved trauma, loss or grief),而這些往往都屬於個人感受,創作紀錄片是希望為遇到心靈創傷的人們帶來共鳴。

哈里和奧花雲費在節目中會分享他們的親身經歷,而哈里也會講述母親戴安娜王妃(Princess Diana)在他12歲時因車禍離世,對他造成極大的心理打擊,自己直至20多歲時才逐漸擺脫心理陰霾。

紀錄片專訪主要嘉賓

除了有哈里和奧花雲費親自坐鎮外,兩人更邀請多位明星名人擔任嘉賓接受專訪。名人在節目中大談個人經驗及遇過的心理健康問題,更有14個專家與組織一同探討治癒心靈之道。

哈里與梅根(Meghan Markle)早前接受奧花雲費專訪時,梅根透露自己嫁入王室後一度萌生自殺念頭,更指她曾向王室人員求助但遭忽視。

