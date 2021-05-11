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【網購平台】Pinkoi夥SNOOPY再推聯名商品　早鳥優惠88折購早餐盒玻璃杯組（多圖）

商業 18:10 2021/05/11

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Pinkoi再次夥SNOOPY推聯名商品。（Pinkoi提供圖片）

亞洲設計購物網站Pinkoi再次夥SNOOPY推聯名商品，包括打造限量1,000份的Pinkoi x SNOOPY早餐組，即日起至5月17日搶先預購限定聯名商品，即享早鳥優惠價88折，5月18日將正式在Pinkoi.com獨家開賣。

【MIRROR宣傳】保誠請Anson Lo及Anson Kong　推廣「1+1=$0」自願醫保（有片）

【麥當勞優惠】麥當勞App每星期推200元美食優惠　12元購原味麥炸雞配中可樂

產品包括Pinkoi自製商品SNOOPY Meets Local 台味日常第二彈，帶來早餐盒玻璃杯組，選用最道地的台式早餐店紅黃配色配上查理布朗與Snoopy可愛早餐圖，打造獨家大冰奶玻璃杯、環保木製餐具及收納束口袋。

    點擊圖片放大
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科技配件品牌Alto今年初夏再推新款Peanuts聯名皮革手機收納包，帶來渡鴉黑款式，並有Snoopy印壓圖紋，同時打造輕薄皮革與神奇收納空間，放手機、卡片、紙鈔都適合。

台灣品牌mr. sheep推各式與 Snoopy聯名的家飾擺設，包括mr. sheep花生漫畫兩入鑰匙架組、mr. sheep Peanuts聯名限定名片座、mr. sheep Peanuts聯名限定-微笑史奴比眼鏡架等。

汽機車配件品牌BLR結合台灣文化，以許多人每日的代步工具機車為靈感，推出Snoopy電動車造型保護套，推出三款夏日新選擇，分別為Snoopy 水中游泳、Snoopy悠遊外太空、Snoopy戴墨鏡避暑。

【譽宴集團】譽宴facebook推抗疫震撼優惠　惟不再允許網民留言

責任編輯：朱悅瀅

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