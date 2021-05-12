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【iBond 2021】iBond 6月1日起認購最多發行200億元　保證息率2厘、滙豐料第3季通脹可見4%（不斷更新）

Hot Talk 16:48 2021/05/12

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iBond最多發行200億元、6月1日起認購　保證息率2厘

通脹掛鈎債券（iBond）細節公開，金管局公布，第8批iBond基本發行額為150億元，視乎情況最多發行200億元，即較去年發行的iBond多50億元。iBond 固定息率為2厘、浮息為香港近6個月平均通脹，與去年發行iBond看齊，即若果通脹低於2%，iBond仍會提供年利率2厘回報。金管局表示，第8批iBond會在6月1日至11日公開認購，6月21日公布分配結果，6月23日發行、6月24日在聯交所上市。

是次iBond認購方式與往年相若，每手入場費10000元，每6個月派息一次，繼續使用「循環分配」機制分配iBond。以iBond最多發行額200億元為例，若少於200萬名投資者認購，每人都獲得分配至少一手iBond；若認購人數為100萬人、每人認購兩手，都獲足額分配。

當局重申，iBond可經銀行、證券經紀、香港中央結算認購，僅限香港居民認購，若投資者重複認購將不會受理。

外界預先預期iBond保底息可上調，金管局助理總裁陳家齊稱，決定固定息率部分時，已考慮市場情況和經驗，2厘為合適水平也具吸引力，並指出通脹具有升溫可能，可留意iBond浮息部分。

上海滙豐銀行大中華區固定收益交易部主管黃子卓表示，去年第4季香港消費物價指數仍錄負數，今年首季已轉錄正數，料今年第3季因應中美經濟拉動復甦、去年同期基數低，香港通脹可高見4%，而第4季會回順至2.3%。

陳家齊補充，港府經濟顧問預期2022年至25年的預期通脹約2%，但宏觀經濟變數多，通脹預測只作參考，而iBond 在不同情況都有保證息率。

2020年發行iBond首次付息觸2厘「保底息」 本月17日付息，可見【iBond】

陳茂波於2月的財政預算案已預告，本年度政府會繼續發行不少於150億元的iBond，但未有提及今年發行的iBond保證息率。去年發行、2023年到期的通脹掛鈎債券iBond （04239） ，保證息率由1厘提高至2厘，年期為3年。

陳茂波上周接受訪問時稱，今年iBond額度會再擴闊，利率不會差得過上次。陳茂波於今年財政預算案預告，會繼續發行最少240億元的銀色債券，以及不少於150億元的通脹掛鈎債券，銀色債券的合資格年齡將由目前的65歲降至60歲。

iBond歷年認購反應【按圖放大】

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追蹤iBond消息，可瀏覽【iBond 2021】 

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編輯：賴奕羚、麥德銘

 
債券 香港金融管理局 iBond 通脹

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