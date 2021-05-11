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【iBond 2021】金管局明公布新一批iBond發行詳情　發行至少150億、陳茂波稱利率不遜上批

Hot Talk 17:17 2021/05/11

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金管局明日公布新一批iBond發行事宜

通脹掛鈎債券（iBond）即將有發行細節。財政司司長陳茂波早前提到iBond會在本月稍後時間推出，金管局宣布，將於周三（5月12日）舉辦新聞發布會，公布新一批iBond發行事宜。陳茂波早前於2月發布的財政預算案中表示，本年度政府會繼續發行不少於150億元的iBond。去年發行、2023年到期的通脹掛鈎債券iBond  （04239）  ，保證息率由1厘提高至2厘，年期則繼續維持3年。

陳茂波上周接受訪問時稱，今年iBond額度會再擴闊，利率不會差得過上次。陳茂波於今年財政預算案預告，會繼續發行最少240億元的銀色債券，以及不少於150億元的通脹掛鈎債券，銀色債券的合資格年齡將由目前的65歲降至60歲。

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債券 香港金融管理局 iBond 通脹

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