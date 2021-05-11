舜宇光學上月手機鏡頭出貨按年升11%

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【東京奧運】政府首用公帑購奧運電視轉播權予電視台 惟電視股股價未受惠（第三版）
舜宇光學 （02382） 發表4月產品出貨量，手機鏡頭上月出貨量為1.24億件，按月跌5.3%，按年則升11.3%，主要由於公司在手機鏡頭市場份額上升。車載鏡頭上月出貨量為612.3萬件，按月跌5.7%，按年則升191.8%，主要由於公司市場份額上升，以及去年同期受海外疫情影響延遲發貨所致。
另外，玻璃球面鏡片上月出貨量為354.5萬件，按月升23.2%，按年則升28.5%。其他鏡頭出貨量則為747.2萬件，按月跌5.9%，按年則升75.3%。
光電產品方面，上月手機攝像模組為6341萬件，按月升5.7%，按年則升44.7%，主要因為公司手機攝像模組市場份額上升。其他光電產品上月出貨量為487.4萬件，按月升12.2%，按年則升39.8%。
光學儀器方面，上月顯微儀器出貨量為2.1萬件，按月升4.3%，按年則升57.8%。
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編輯﹕賴奕羚