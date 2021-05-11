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【職場熱話】同事都是媽媽輩 沒有話題 網民：生子才能交流？

理財智慧 17:55 2021/05/11

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無論是哪個年齡層，都會有無法和同事溝通的問題。有機會是世代問題，也可能是沒有話題。近日有台灣網民於網上討論區發文，詢問是不是要有小孩才能融入同事。
網民經歷：

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有同是未婚的網民就說，同事交流最重要的是投其所好。如果是媽媽輩的話，樓主就是付出真心去了解。不過網民也覺得，如果不交流不會有任何問題的話，也不需要刻意加入她們。亦有人建議樓主可以假裝需要感情建議，或是對結婚的看法，還有要怎麼照顧家庭之類的，這種話題一定說不完。

【職場熱話】貪近屋企及不用OT 90後由客服轉做細公司文職 人工大減至14.5K 網民：同是天涯淪落人【下一頁

不過，很多人覺得樓主不需要太介懷。因為工作做好了，錢到手了就好，更直言：「上班好同事，下班不認識！」過於熟悉的同事可能會笑裏藏刀，隨時挖坑給自己跳。

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責任編輯：張瑋婷

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