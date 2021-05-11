【異動股】野村料新東方在綫股價調整或完成 股價逆市升一成

上月下旬遭罰款50萬人民幣的新東方在綫（01797），股價由年初至今計已大跌逾五成。野村發表研究報告指，公司主要受綫下推廣和低端城市競爭趨激烈及監管政策收緊等拖累，現股價屬過度調整，惟參考現時經營環境及同業競爭情況，續予「買入」評級不變，但大削對其目標價，由35元下調逾5成至16.2元。

該行指，新東方在綫在綫下推廣有先行者優勢，於低端城市中，其品牌具競爭優勢，配合對綫上渠道依賴程度低，政策風險相對較低，而新財年大學教育業務或有望強勁反彈。

大行對新東方在綫投資評級及目標價﹕

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今日新東方在綫股價成功扭九連跌，今早曾跌至2019年8月以來低位11.5元後掉頭回升，午後升幅擴大，一度飆12.5%，高見13.72元，至收市仍升一成，報13.42元，成交有2.1億元。

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記者：郭秀慧