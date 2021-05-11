世衛變更印度變種病毒 升級為「令人擔憂的變異株」

全球新冠肺炎持續，世衛（WHO）官員表示，將會把印度的變異病毒B.1.617變為「令人擔憂的變異株」（variant of concern），該變種病毒比原種病毒更易傳播，而且有證據指出，有機會降低疫苗的保護性。

據《CNBC》報道，世界衛生組織流行病學家Maria Van Kerkhove表示 :「雖然有一些初步研究顯示，（該病毒）傳染性有所提高，但我們仍需要進行更多的測序和靶向測序。」

世衛於上周表示，至今在全球分別出現最少有10種新冠肺炎變種病毒，包括B.1.617，Maria表示，該變種病毒以前被「受關注的毒株」（variant of interest），「對任何人在家，都有機會感染及傳播新冠病毒，而這種情況下的一切都令人擔憂。」

報道指出，世衛發表澄清聲明，指目前有數據表明，新冠疫苗在對抗變異病毒仍然有效。

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責任編輯：黎淑雯

