【IG爭議】fb擬推兒童版Instagram　美國40名州檢察長抵制

▲ 近日由40名美國州檢察長組成的團體表示，擔心社交媒體會對兒童的健康產生負面影響，呼籲Facebook放棄推出兒童版Instagram。

Facebook（fb）早前計畫推出兒童版Instagram（IG），專門提供予13歲以下兒童使用。惟在計畫曝光不久，就遭到關注兒童安全人士強烈反對。近日由40名美國州檢察長組成的團體也表示，擔心社交媒體會對兒童的健康產生負面影響，呼籲Facebook放棄該計畫。

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根據半島電視台報道，美國境內40州，再加上美屬哥倫比亞、波多黎各、關島與北馬利安納群島的檢察官近日聯合發出聲明，呼籲Facebook放棄旗下社交軟件Instagram，推出13歲以下使用兒童版本的計畫。檢察官團認為，Facebook未能在其平台上保護兒童的安全和私隱。

該團體指出，兒童與青少年可能無法理解IG上的內容是否可分享，對於社交媒體的私隱觀念也尚未建立完成，也可能還無法明白社交媒體的影響力。如果在這情況下與其他陌生人聯繫，並將自己的個人資料毫無保留地洩漏，會成為他們成長中非常大的危機。

紐約州檢察長Letitia James發表聲明指，各州檢察長對Facebook推出兒童版Instagram的憂慮包括：網路欺凌、涉及性侵和暴力行為、影響青少年心理健康以及個人資料保護和私隱方面的失誤，因此團體建議Facebook應放棄推出兒童版Instagram。

Facebook發言人則表示，該企才剛開始開發兒童版Instagram，承諾不會在該平台中展示廣告。另外同意優先考慮他們的安全和私隱，也會與兒童發展、兒童安全和心理健康方面的專家進行磋商，並向私隱權倡議者進行通報。

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責任編輯：曾曉汶