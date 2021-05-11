不滿撐墮胎美國主教擬懲罰拜登 梵蒂岡：大局為重

天主教教義明確反對墮胎，美國總統拜登身為天主教往，墮胎立場引美國天主教會不滿，當地部分主教擬推全國性政策，禁止拜登領聖體，對天主教徒來講，禁令聖體是性質嚴重的懲處。拜登位高權重，美國天主教會此舉後果難料，梵蒂岡介入事件，促美國教會慎重處理，顧全大局。

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美國天主教主教會議擬下月中開會，就應否讓拜登（Joe Biden）領聖體投票；事件引梵蒂岡關注，梵蒂岡聖座教義部部長拉達里亞（Luis Ladaria）就此致信美國天主教主教會議（USCCB）主席、洛杉磯總主教高梅茲（José Gomez）。

拉達里亞在信中提出多點疑問，他提醒，有關領聖體資格問題的決定，不應針對天主教政治領袖，而應涵蓋所有信徒。

他又質疑美國天主教主教會議將墮胎問題，看成至高無上的道德問題，恐怕會令外界誤會，誤以為墮胎及安樂死是天主教社會訓導唯一重視的東西，只有這些問題上，教會才會嚴厲問責。

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他又特別指出，美國主教若想推新政，應與其他國家的主教商量，互相學習，強調應顧全大局，保全普世教會的合一；拉達里亞又稱即使有新政策，也不能凌駕於個別主教在其教區，行使向誰派發聖體的權力。

事實上，應否在墮胎問題上如此嚴格要求拜登，美國天主教會內也有分歧，部分主教認為不應一刀切反對墮胎，也有強硬派認為要禁止所有支持墮胎的政治領袖領聖體。

責任編輯：李俊儀