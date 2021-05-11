【法律迷思】「千萬富翁」創歷來新高

香港人口老化的問題越來越嚴重，已進入高齡社會。香港65歲以上人口早已於2012年底突破100萬，佔全港人口超過15.9%。根據調查所示，今年有51.5萬個「千萬富翁」（擁有1,000萬元或以上淨資產），創歷來新高，而千萬富翁的中位數為59歲，其中41% 已退休。由此可見，香港的大批退休人士具有充裕的投資資本，而銀髮市場亦擁有巨大的發展潛力。

上一代努力耕耘，積累一定財富，如何傳承到下一代成為關注焦點。當中，成立信託成為一項越來越受歡迎的理財方式。如今信託「中產化」已是大勢所趨，市民不用動輒擁有數千萬資產才適合成立信託。當委託人 (Settlor) 把財產權移轉給受託人 (Trustee) 後，受託人須依信託契約約定之信託目的，為受益人 (Beneficiary) 之利益或特定目的管理或處分該筆財產，直到契約期滿或信託目的完成為止。

信託能為客戶提供多樣好處，有助客戶把財產進行整合及規劃未來，將財產傳承給下一代。另外，把財產委託於信託，日後亦可讓家人在自己離世時避免繁複「遺囑認證」程序，以及達致稅務規劃的效果。更重要的是，信託財產獨立於委託人的自有財產，因此不會成為委託人的債權人之追討目標。

信託的靈活度相對更高

相較市場上其他財富傳承方法，信託的靈活度相對較高。以遺囑或保險為例，雖然兩者同樣能達到財富傳承的目的，但一般而言只能一次性把財產賦予受益人，同時亦未必能設定財產轉移的時間；反之信託則可以通過訂立意願書，安排於不同情況下將財產分配予受益人，相對上較有彈性。近年來，市場上亦出現了其他與信託有關的理財方式，包括「保險信託」。保險金信託把保險融入信託之中，方便客戶更有效把保險金按客戶所需分階段發放予下一代。

理財策劃不再僅限於傳統工具，作為理財策劃顧問，信託的內容更是不可不知，而「認可信託策劃師」課程，將深入了解信託服務及金融行業的相關知識。疫情下，各行各業都難以向前，唯有趁機會增值，才能突圍而出，「認可信託策劃師」包含專業信託知識，深入了解市場上炙手可熱的財富承傳工具，捕捉理財行業不可逆轉的大趨勢。

其他有關財富傳承的問題，可聯絡「財富承傳策劃協會」 (http://www.trust-wealth.org)，亦歡迎各位到筆者Facebook的專頁「蘇文傑律師Prof. Albert So」留言或參考YouTube「法律迷思」頻道。



本文節錄至704期《iMoney》 Focus 法律迷思專欄

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