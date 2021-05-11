【消費優惠】實惠夥Hisense　送Now E歐洲國家盃2020賽事通行證

受疫情影響， 2020歐洲國家盃終定於今夏正式上演。為此，實惠與2020歐洲國家盃全球官方合作伙伴Hisense聯手推出獨家優惠及活動，送出總值超過20萬港元禮品，包括Now E 歐洲國家盃2020™ 4K賽事通行證、HS201聲道音棒、電視掛架、HDMI 線及液晶清潔套裝等等，讓球迷盡享Hisense影像產品。

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5月11日至6月7日期間，顧客於Pricerite實惠購買Hisense指定電視型號，除可獲贈電視配件套裝一套 ，包括HS201聲道音棒、掛架、HDMI 線及液晶清潔套裝之外，更可額外再獲得Now E 歐洲國家盃2020™ 4K一日賽事通行證乙張，讓客戶能夠24小時內於NOW E觀看精彩賽事直播及重溫。為能令一眾球迷睇波睇得更盡興， Hisense 50＂4K LED超高清 Android智能電視更以歐洲盃激抵價$3,490發售，數量有限，售完即止。

除產品優惠之外，實惠與Hisense將推出一系列社交媒體遊戲，送出Now E 歐洲國家盃2020™ 4K賽事通行證。同時，實惠亦邀請到Jeannie擔任活動大使，駕臨分店出任一日店長，與球迷近距離分享睇波心得。

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責任編輯：蘇穎琪