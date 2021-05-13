【法律迷思】選擇「替代爭議解決方式」

在香港，不論是個人或公司，都有機會成為民事訴訟的一方。在訴訟中，如果法庭裁定一方的權利被侵犯，法庭便會決定被侵犯方可獲得合適賠償及補償，同時一般會要求敗訴方向勝訴方支付堂費。

「堂費」是指勝訴方在準備案件及案件聆訊時所付出的費用，包括代表勝訴方的事務律師及大律師費用。堂費的金額可以很龐大，要視乎案件的複雜性、預備案件聆訊所需的工作量及時間等。

由於訟費一般十分高昂，市民可選擇「替代爭議解決方式」 (Alternative Dispute Resolution) 作為其他解決爭議的方法，把所需的費用減至最低。在ADR中，有爭議的各方通過法庭以外的程序解決法律爭議，以減少訴訟時所花費的時間及開支，而最常見的是使用仲裁及調解。

兩大種常見解決方式

首先，仲裁(Arbitration)會是一種常見手法。在大部份商業合約中，通常皆有訂立「仲裁條款」，列明一旦各方在履行合約時出現爭議，應該進行仲裁。仲裁除了可以跨境執行，各方亦可以自由選擇仲裁員去解決爭議。如果各方最後選擇進行仲裁，仲裁員作出的裁決便是最終決定，而且對各方具有法律約束力。

至於調解(Mediation)則是各方自願參與的程序，當中由一名公正和受過訓練的調解員，協助爭議各方在良好的氣氛下達成協議。調解員不會強制執行和解協議，但是，若就爭議事項已在或將在法庭開展法律程序，法庭在行使酌情權裁定訟費時，會考慮所有相關情況，包括考慮是否在沒有合理的解釋下，拒絕參與調解。適合調解個案的類型十分廣泛，其中包括﹕商業糾紛、鄰舍糾紛、學校糾紛、樓宇糾紛、租務糾紛、家庭糾紛及大廈管理糾紛等等。

需選擇仲裁員或調解員

在仲裁或調解開始前，各方要先同意委任仲裁員或調解員。香港有不少機構提供仲裁員或調解員名單，包括香港調解仲裁中心(www.hkmaac.org)、香港大律師公會，以及香港律師會等。

仲裁員或調解員可以是律師、醫學專業人士、社會工作者、管理學專業人士、工程師或其他受過訓練的專業人士。由於仲裁員或調解員會協助各方當事人處理彼此的分歧，因此當事人應該共同委任一名各方同意的仲裁員及調解員。

如讀者有更多有關調解或仲裁的問題或服務查詢，可聯絡「香港調解仲裁中心」 Hong Kong Mediation and Arbitration Centre (https://www.hkmaac.org)。同時，歡迎各位到筆者Facebook專頁「蘇文傑律師Prof. Albert So」留言或參考YouTube「法律迷思」頻道。

本文節錄至702期《iMoney》 Focus 法律迷思專欄

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機