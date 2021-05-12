【反欺詐】欺詐程式肆虐　蘋果揭去年拒約100萬新App上架

▲ 蘋果透露，去年就阻擋了價值超過15億美元（約116億港元）的懷疑欺詐交易，並拒絕了接近100萬個有風險和易受侵害的新程式上架。

手機欺詐程式近日頻繁出現，規模和複雜性也日漸增加。蘋果（Apple）近日在媒體簡報會上指出，現時正提升相應措施以應對這些威脅，並以人手及機械技術並行方式，審核每個程式和更新，確保所有內容都遵從蘋果App Store對私隱、安全和垃圾程式的指引。蘋果透露，去年就阻擋了價值超過15億美元（約116億港元）的懷疑欺詐交易，並拒絕了接近100萬個有風險和易受侵害的新程式上架。

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蘋果指出，在2020年就有接近100萬個有問題的新程式和另外約100萬個程式更新，因不同原因而被拒絕或移除。蘋果發言人表示，程式審查團隊拒絕了超過4.8萬個含有隱藏或未記錄功能的程式，同時有超過15萬個程式因垃圾程式、模仿他人或以操控用戶進行購買等方式誤導用戶而被拒絕上架。

蘋果又提及，部分開發人員會試圖透過轉換內容瞞天過海，在審查後大幅改變程式的運作以避過指引，在去年就有9.5萬個程式因欺詐違規而在App Store中被移除，當中大多數屬於這種試圖轉換內容的詭計。如在過去數月，蘋果就發現一些在初步審查後，把功能轉換成真錢賭博、和在遊戲內利用特定訊號進行毒品購買交易的程式，經過審核團隊多次查核，決定將這些程式下架。

逾21.5萬程式 涉不當處理用戶資料

此外，蘋果又因有程式要求獲取多於所需的用戶資料，又或以不當方式處理收集所得的資料，而拒絕了超過21.5萬個程式上架。

至於涉及電子支付的欺詐活動，蘋果透露在2020年就阻絕了300萬宗以被盜用的付款卡購買盜用商品和服務，同時封鎖了接近100萬個帳戶的交易，以及阻止了超過15億美元的懷疑欺詐交易。

蘋果坦承，由於欺詐手法不斷改變，該企也會因應不同情況調整審核規範。同時也會根據不同國家及地區的法規和市場文化，邀請當地審核專家參與，協助改善及確認App Store程式的安全性。

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記者：曾曉汶