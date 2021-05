【TSLA】Tesla接受狗狗幣？　馬斯克發起投票近8成人表示支持

Tesla特斯拉(美:TSLA)創辦人馬斯克(Elon Musk)在Twitter上再發表與狗狗幣有關的帖文,馬斯克利用平台上的投票功能,問用戶是否想Tesla接受狗狗幣。消息刺激狗狗幣價格上升,最新報0.527745美元。

Tesla美國官網已可用比特幣來付款,馬斯克此前稱,今年稍後時間,接受美國以外地區使用比特幣付款。

投票舉行不到1小時,已經有逾76萬人投票,截至下午4時13分,約78%用戶支表示支持Tesla接受狗狗幣。

馬斯克多次在Twitter唱好比特幣bitcoin和狗狗幣,更稱自己為狗狗幣之父,但他日前出席電視節目綜藝節目《週六夜現場》(Saturday Night Live)時,沒有很積極發表言論支持狗狗幣。消息刺激狗狗幣價格急跌。

馬斯克在節目中表示,認為狗狗幣代表著貨幣的未來,並指狗狗幣在未來的影響力將會席捲世界("going to take over the world"),而此趨勢將無法被停止。不過,Elon Musk在被主持人問到狗狗幣是否為一場騙局時,曾承認它是騙局。("Yeah, it's a hustle,")

狗狗幣在馬斯克等名人的支持下,僅在今年就上漲超過130倍。

編輯:吳敏芳