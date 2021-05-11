  • 31°C
香港時間 : 2021511日 (二) 17:54
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【TSLA】Tesla接受狗狗幣？　馬斯克發起投票近8成人表示支持

Hot Talk 17:06 2021/05/11

分享：

Tesla特斯拉（美：TSLA）創辦人馬斯克（Elon Musk）在Twitter上再發表與狗狗幣有關的帖文，馬斯克利用平台上的投票功能，問用戶是否想Tesla接受狗狗幣。消息刺激狗狗幣價格上升，最新報0.527745美元。

Tesla美國官網已可用比特幣來付款，馬斯克此前稱，今年稍後時間，接受美國以外地區使用比特幣付款。

Tesla美國官網接受比特幣付款　馬斯克：不會轉換為法定貨幣【下一頁】

    點擊圖片放大

 

 

狗狗幣急插近四成 　Elon Musk上電視節目大談狗狗幣　【下一頁】

投票舉行不到1小時，已經有逾76萬人投票，截至下午4時13分，約78%用戶支表示支持Tesla接受狗狗幣。

馬斯克多次在Twitter唱好比特幣bitcoin和狗狗幣，更稱自己為狗狗幣之父，但他日前出席電視節目綜藝節目《週六夜現場》（Saturday Night Live）時，沒有很積極發表言論支持狗狗幣。消息刺激狗狗幣價格急跌。

馬斯克在節目中表示，認為狗狗幣代表著貨幣的未來，並指狗狗幣在未來的影響力將會席捲世界（"going to take over the world"），而此趨勢將無法被停止。不過，Elon Musk在被主持人問到狗狗幣是否為一場騙局時，曾承認它是騙局。（"Yeah， it's a hustle，"）

狗狗幣在馬斯克等名人的支持下，僅在今年就上漲超過130倍。

相關文章：【Dogecoin】狗狗幣今年狂飈140倍　拆解狗狗幣急升三大原因

【狗狗幣研報】狗狗幣曾炒上0.69美元、現升4成 　加密投行：狗狗幣有「很強的基本面」

編輯：吳敏芳

虛擬貨幣 馬斯克 Twitter Tesla
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【狗狗幣】Dogecoin幕後最大莊家藏馬斯克「生日密碼」　馬斯克：切記審慎投資（第三版）
【狗狗幣】Dogecoin幕後最大莊家藏馬斯克「生日密碼」　馬斯克：切記審慎投資（第三版）
【失業貸款】8萬元個人特惠貸款接受申請　陳茂波：3日接7000宗申請（附銀行申請方法）
【失業貸款】8萬元個人特惠貸款接受申請　陳茂波：3日接7000宗申請（附銀行申請方法）
【Package劉】劉鳴煒新歡Joyce　竟是4年前節目轉軚「港女」
【Package劉】劉鳴煒新歡Joyce　竟是4年前節目轉軚「港女」
【獨家訪問】復星BioNTech疫苗接種注意什麼？　復星詳解「復必泰」副作用、接種注意事項
【獨家訪問】復星BioNTech疫苗接種注意什麼？　復星詳解「復必泰」副作用、接種注意事項
【新股IPO】京東物流最快5月中招股、估值達4500億　連虧13年、第3家京東系港股值不值得認購？
【新股IPO】京東物流最快5月中招股、估值達4500億　連虧13年、第3家京東系港股值不值得認購？
【新股IPO】順豐房託2191今起招股入場費5212元　預期股息率至6厘（第二版）
【新股IPO】順豐房託2191今起招股入場費5212元　預期股息率至6厘（第二版）