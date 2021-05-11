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【美股分析】板塊輪換拖累增長股 《巴隆氏》薦撈底十股博反彈

環球政經 19:03 2021/05/11

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美股近日起伏不定，但整體仍是向上，當中道瓊斯工業平均指數更在周一（10日）創下歷史第二高，但並非所有股份皆受惠股市上升。過去數月市場受板塊輪換的氣氛影響，增長股表現不及周期股，就在標普500指數創下新高同時，當中30隻成份股卻由52周新高下挫逾兩成，它們大多來自科技、通訊、健康護理行業。

【MPF】盤點2021年4月強積金最佳基金　最佳一隻賺6.96%

這些股份很多都有不俗的前景，但一般估值遠高於同業，在低迷市況下，自然成為受影響的一群，例如發展串流業務的ViacomCBS及Discovery，都成功利用串流成功轉型，訂閱人數不斷上升，但兩股股價卻受市況影響下跌。

財經雜誌《巴隆氏》看中這些潛力股或會反彈，篩選出2022年盈利高於2021年盈利、並由52周高位累計跌不少的十隻潛力股（見圖）

    點擊圖片放大
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該刊選出的潛力股中不乏過往大受市場歡迎的新經濟股，如手作電商Etsy（ETSY）受惠疫情利好電商發展，便由去年３月１日起最高升316%，但近日卻由高位累跌34.9%，惟華爾街卻非常看好此股，預期今明兩年盈利增長超過20%，類似的情況還有晶片製造商AMD（AMD），AMD管理層因「晶片荒」而於上月調高今年盈利預測，惟股價卻反由高位累跌20.7%。

市場對上述潛力股前景深感信心，但該刊亦提醒投資者，這些股份的估值仍然偏高，現在只是比以往看起來「便宜」。

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撰文 : 林展鋒

疫情 新經濟股 受惠股 撈底 博反彈 經濟 晶片 指數 美股 AMD

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