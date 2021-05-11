【職場熱話】辭職不扣假選補錢 結果天天加班至9時 網民後悔不已

轉工以為遞了信後就能一了百了，但其實仍然有很多事情要考慮，例如尚未使用的假期要怎麼辦。近日有網民於網上討論區發文，指自己後悔辭職選了「補水」而不是扣假。

網民經歷：

▼ 點擊圖片放大 +9 +8

不少人嘆樓主入世未深，指「遞咗信大晒」，讓他不要再管公司的事。就算做不完，要着急的也不是樓主，留給下一任做吧。樓主回應來好來好去，但網民就覺得「佢不仁你不義，如果佢正正常常你咪做足。佢咁衰，你咪求求其其，唔通怕佢炒你咩！」

【職場熱話】月薪2萬中專業辛苦工 VS 1.8萬準時下班 HEA工 網民：專業不是適合任何人【下一頁】

網民指，即使真的是為了交接，他做了多少事也好，甚至寫下一本筆記做教學也好，到最後出事也會怪他沒做好交接。

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：張瑋婷