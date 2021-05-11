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【大行點睇】6大本地收息股 最新大行評級及目標價一覽

股樓投資 19:30 2021/05/11

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北水上周四重啟，加上道指再創新高，港股不但未如預期般重拾強勢，反而繼續下試低位。周二(11日)恒指再跌近600點，險守兩萬八。早前當紅的科技股在連串反壟斷監管消息影響下目前顯然弱勢，近期獲市場炒經濟復甦而稍有起色的資源股，似乎也有歇息跡象。不過，環球央行依然維持寬鬆貨幣政策，為收息股提供支持。在目前偏弱的市況下，累積能提供穩定派息的股份，似乎是不俗的策略。

其中6隻港企旗下，以本地業務為主的收息股，業務覆蓋生活不可或缺的水、電、煤和電訊等公用業務。這些股份在去年疫情下業績不但未見走樣，並且成功維持派息。除了煤氣(00003)，其餘股份的周息率最少達4厘水平，因此都普遍獲大行追踪並建議吸納。以下為各大行對上述6 股的最新評級和目標價，好息投資者不妨參考。

中電(00002)最新評級和目標價一覽：

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煤氣(00003)最新評級和目標價一覽：

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電能(00006)最新評級和目標價一覽：

長建(01038)最新評級和目標價一覽：

 

港燈(02638)最新評級和目標價一覽：

香港電訊(06823)最新評級和目標價一覽：

【5月部署】光證續看好港股全年表現 建議留意稀缺增長股和低估值板塊 本月重點推薦11股   詳情請看【下一頁

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撰文 : 李尚毅

香港中華煤氣（00003） 中電控股（00002） 港股

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