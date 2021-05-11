【大行點睇】6大本地收息股 最新大行評級及目標價一覽

北水上周四重啟，加上道指再創新高，港股不但未如預期般重拾強勢，反而繼續下試低位。周二(11日)恒指再跌近600點，險守兩萬八。早前當紅的科技股在連串反壟斷監管消息影響下目前顯然弱勢，近期獲市場炒經濟復甦而稍有起色的資源股，似乎也有歇息跡象。不過，環球央行依然維持寬鬆貨幣政策，為收息股提供支持。在目前偏弱的市況下，累積能提供穩定派息的股份，似乎是不俗的策略。

其中6隻港企旗下，以本地業務為主的收息股，業務覆蓋生活不可或缺的水、電、煤和電訊等公用業務。這些股份在去年疫情下業績不但未見走樣，並且成功維持派息。除了煤氣(00003)，其餘股份的周息率最少達4厘水平，因此都普遍獲大行追踪並建議吸納。以下為各大行對上述6 股的最新評級和目標價，好息投資者不妨參考。

中電(00002)最新評級和目標價一覽：

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

煤氣(00003)最新評級和目標價一覽：

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

電能(00006)最新評級和目標價一覽：

長建(01038)最新評級和目標價一覽：

港燈(02638)最新評級和目標價一覽：

香港電訊(06823)最新評級和目標價一覽：

【5月部署】光證續看好港股全年表現 建議留意稀缺增長股和低估值板塊 本月重點推薦11股 詳情請看【下一頁】

【阿里巴巴9988】阿里周四放榜 券商料將加大投入新業務 或使盈利受壓 詳情請看【下一頁】

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機