【周大調富格曲@iM網欄】Elbphilharmonie 音樂廳與廁所刷

德國漢堡 (Hamburg) 位於德國北部，擁全國最大的港口，為歐洲最重要的物流樞紐之一。人口約190萬，是歐盟第八大城市。著名作曲家布拉姆斯（Brahms) 出生於漢堡，馬勒 (Mahler) 亦曾在此留下不少足跡。傳統上，漢堡為德國的金融、商業中心。近年，市政府積極發展文化藝術，新建的音樂廳更叫人眼前一亮，成為當地的地標。

▲ Elbphilharmonie©️Maxim Schulz

音樂廳名為 Elbphilharmonie Hamburg，建於漢堡港口、易北河（Elbe) 上。原址為一巨型倉庫 (Kaispeicher A)，過往主要用作儲存可可、茶葉及煙草等。自90年代起，經濟轉型，倉庫空置多年。為了重新為古蹟注入活力，私人發展商跟市政府合作，鋭意於舊倉庫原址興建一世界級音樂廳。

▲ Elbphilharmonie©️Maxim Schulz

建築設計由著名的 Herzog & de Meuron 承辦，音響效果則由聲響學家 Yasuhisa Toyota 負責。音樂廳於2007年動工，期間幾經波折，最終於2017年完成。工程比原定計劃多用了7年時間，建築成本亦由原來的7億港元上漲至70多億港元比原本預算足足多了10倍！

為了兼顧古跡保育，設計師盡量保留倉庫原有的外牆結構，並巧妙地將新舊不同的建築風格揉合起來。音樂廳外牆採用了大量的玻璃，數量之多足夠鋪滿兩個標準足球場。跟一般玻璃幕牆不同，Elbphilharmonie 的玻璃用上3D曲面設計。每塊玻璃均為獨立製造，面積約20多平方米，重1.2噸，可抵禦每小時150公里的風速。到了晚上，玻璃外牆還會加上各様燈光效果，以配合音樂廳內之演出。

▲ 音樂廳內特製的反聲物料

Elbphilharmonie 有兩個音樂廳，Grand Hall 有2100座位，Recital Hall 有550座位。由於建築物內同時有酒店及私人住宅等地產項目，隔音處理得非常認真。為了徹底解決隔音問題，整個音樂廳幾乎懸浮在建築物中間。音樂廳每年有600多場音樂會，隔音做得不好的話，住客亦必受罪。

▲ 音樂廳的燈光設計

▲ 3D 立體設計的玻璃外牆

一般音樂廳以天然木材為主色調，Elbphilharmonie 的 Grand Hall 則用上近 10000 塊白色的特製物料以調節音響效果。舞台設在音樂廳的中央，觀眾席則用上葡萄園 (vineyard) 的梯田間隔，盡量拉近觀眾與表演者的距離。富經驗的音樂家都注意到，綵排時，在沒有觀眾的情況下，音響效果跟滿座時頗有出入。為此，聲響學家 Yasuhisa Toyota 嚴選坐椅的用料，務求將相關的差異降到最低。燈光方面，為追求天然柔和色調，設計師花了不少時間尋找工場訂造玻璃燈。每一顆水滴形的玻璃燈均以人工吹製而成，每一顆都是藝術品。

▲ 人工吹製的玻璃燈

建築物內同時有私人住宅出售，共45個單位亦早已售磬。單位由1300呎到4000呎複式單位不等，呎價高達3萬多港元，是當地的豪宅。

▲ 3D 立體設計的玻璃外牆

「魔鬼藏在細節裏」，名師設計都著重每一個細節，Elbphilharmonie 亦沒有例外。據報，洗手間內的廁所刷，每一個花費近2700港元。與之相比，音樂會的門票便宜得令人發笑。

▲ Elbphilharmonie 內的豪宅

作者_Kalvin Chau（周雋賢）簡介： 德國音樂碩士，於歐洲及美加演奏。多次舉辦小提琴獨奏會，為香港電台第四台作錄音演奏。獲香港歌劇社邀請，於 Opera Passion IV 擔任客席指揮。任教於意大利 Casalmaggiore International Music Festival。熱心於音樂教育， 學生獲獎無數。

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