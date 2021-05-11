【台灣有樂@iM網欄】走進「早餐生活節」吃個痛快

我雖然以前常來台灣，這一次也在台灣住了超過一年，但我都一直在台北，所以台灣的中南部地區我是比較少去，尤其台南這個地方，我這麼久以來只有去過兩次。第一次是在2018年，當時是從台北下去墾丁參加春天吶喊，一路上就會經過台南，所以就趁經過台南時下車吃碗牛肉湯。另外一次是去年跟朋友從高雄上去台南談事情，所以就順道留在台南吃牛肉火鍋作晚餐。前兩次去台南都跟吃有關，沒想到我第三次去台南也是因為吃，但這次到台南吃的比之前更精彩、豐富、有趣。

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在剛過去的週末(8-9/5)，台南的水交社文化園區舉行了一個非常盛大的活動。這個活動表面上是一個大型市集，但絕對離不開吃和美食，這個活動叫做「早餐生活節」，顧名思義就是一個以早餐為主題的活動，感覺就是結集了各樣台灣特色早餐的大型市集。會場𥚃面有超過100 個來自台灣北中南部多個品牌的攤位，而且還區分了市集、藝文表演、互動式工作坊三大部分。除了台灣早餐美食之外，當中還包含植物花藝及音樂等活動。這麼有趣有難得的活動，我當然不能錯過，所以我就在活動舉行的第二天，從台北坐高鐵下去台南，準備大吃一番。

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當天我一早便從台北出發，但當到達台南的會場時，已經差不多是中午，而當日台南氣溫有37度之高，不過這麼高溫也無減民眾想吃爆台灣特色早餐的熱情，所以輪候進入會場的人真的不少。排隊輪候，戴好口罩，再量體溫，我終於走進這個「早餐生活節」。我當天故意早上沒有吃任何東西來準備在「早餐生活節」吃個痛快，所以非常餓，但我一進去就馬上被舞台的音樂所吸引。

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在陽光照射的大樹底下隨着節奏擺動身體去享受着當下的氣氛和音樂，很有看電影「Taking Woodstock」裡面的氣氛範圍。欣賞過音樂之後，我便馬上往攤位進發。當中我看見設計非常可愛的台式早餐店攤位，也有非常古早味的傳統台灣早餐攤檔。有些店家他們只是放一張桌子及一個電爐，就馬上在現場煮起早餐來。也有些攤位是在販售美式或歐式早餐，所以當中你絕對能夠在攤位當中找到最古早最傳統的台式早餐，也可以品嚐到現在台灣最流行最受歡迎的新派早餐。剛好我朋友介紹其中一位發起人給我認識，細問之下我才了解到台南市台灣最早建成的，接近超過400年歷史，台南絕對有着最久遠最豐富的台灣早餐文化，所以今次這個「早餐生活節」才會選擇在台南舉辦。

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在這次的活動上我吃了傳統漢堡、爆汁烤豬肉半熟蛋吐司、溫體牛肉湯和古早蝦仁飯4樣東西。但由於幫下真的肚子太餓的關係，食物一到手我便馬上吃，完全忘記要拍照跟大家分享。所以希望這個「早餐生活節」以後可以繼續舉辦，更希望除了在台南舉辦之外，還會設有仲北部場，讓我之後有機會把每一款美食好好拍照來跟大家分享。