【育兒精明消費@iM網欄】腸道才是第一大腦 益生菌的驚人資訊



上期沒有怎麼聊益生菌，凳凳媽也相信益生菌是對人體腸道有益的，但是吃入身體後能否在體內停留或者被腸道吸收呢，接下來凳凳媽有一些驚人的資訊會和大家分享。

香港人許志忠教授，從事遺傳學硏究工作多年，現任加拿大多倫多大學醫學院分子遺傳學系教授。許教授研究相信，雖然人們體內的遺傳因子大部分都相同，但就體內和腸道的細菌是連親兄弟也可能非常不同的。

簡單的解釋，就比如兩個遺傳因子百分之99.99相同的親兄弟親姐妹，但因為體內或腸內的細菌種類或因子不同，他們會一個肥一個瘦。因為人體細胞和細菌細胞的比例是1:10；人類的遺傳基因數量和細菌基因數目是1:100；也就是細菌基因比人體遺傳基因大出100倍，從而決定肥胖甚至健康的，是人身上或體內甚至腸道內的細菌基因。

腸道細菌可以分解不能消化的碳水化合物，製造短鏈脂肪酸、維他命B、K，免疫系統發育和神經系統成長，及預防過敏防止炎性腸疾病。

許教授表示，腸道才是第一大腦，是腸道神經系統告訴大腦要吃喝、夠不夠或者其他的需要。人體有百分之60的免疫細胞在腸道附近守候，其中百分之10-20是好的菌，又有百分之10-20是壞的菌，而小於百分之70是中性伺機菌。所以腸道細菌好，中性菌也會偏向好；反之壞的多，中性菌就會偏向壞。腸道不好，神經系統會不好，身體也會不好。所以聰明不聰明，或者開心不開心，都可以被腸道細菌影響。

腸道細菌這麼重要，又不是跟基因，那是怎麼進入我們身體，又怎麼才可以有好的腸道細菌呢？

首先撇除胎盤內的少量細菌，陰道產是寶寶第一次接觸大量細菌，是大量的好的益生菌，原來媽媽生產前，產道就會排列大量的益生菌準備生產；然後媽媽的初乳，帶有非常豐富的抗體和醣份，這些抗體和醣進入腸道後，會抑制壞菌並保護和繁殖更多好的細菌；而親餵是從媽媽身上和皮膚上再次把細菌帶入體內和腸道；再之後的3-5年內，照顧寶寶的人和環境也決定了寶寶又會再吸收哪些細菌，也已經決定了寶寶和將來腸道的健康與否。

當然，補充益生菌是好的，但沒有辦法知道它們有沒有在身體停留，除了盡可能多吃些，和多吃益生菌喜歡吃的益生元，也是非常不錯的方法，至少可以保留多些好菌和中性菌在體內。

作者_凳凳媽（曹露佳）簡介： 幾年前加入新手媽媽的行列，人生新的體驗、新的課題，從零開始學習摸索。一路走來，有很多簡潔的指引和精明的消費方法想和大家分享。

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