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【MIRROR】保誠夥拍Anson Lo及Anson Kong宣傳自願醫保推廣　與家人同時投保可享1年保費全免（附短片）

Hot Talk 16:39 2021/05/11

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【MIRROR】保誠夥拍Anson Lo及Anson Kong宣傳自願醫保推廣

MIRROR演唱會轟動全城，保誠 （02378） 亦夥拍MIRROR兩位成員Anson Lo（盧瀚霆）及Anson Kong（江熚生）拍攝宣傳短片。Anson Lo及Anson Kong在宣傳短片中，一邊Rap一邊跳機械舞推廣「1+1=$0」自願醫保1年保費全免優惠。保誠稱，即日起至6月26日前，透過保誠「1+1=$0」推廣活動，與任何一位家人，無論是父母、兄弟姊妹、祖父母、舅父母、姨丈母、甚至是未婚夫、未婚妻或岳父母，投保任何VHIS自願醫保計劃，均可齊享1年保費全免。

保誠提供3款自願醫保計劃選擇，包括保誠自願醫保尚賓計劃、保誠靈活自主醫保計劃及保誠自主醫保計劃。計劃詳情可參閱相關的產品小冊子或瀏覽網頁

除了「1+1=$0」自願醫保推廣活動，保誠同時舉辦「Mirror Face撞樣大比拼」比賽。即日起至5月31日，只要與相貌相似的家人或朋友照片，上載至社交平台，及加上指定標籤，即可參加比賽兼可以做善事。每收集一組參賽相片，保誠會捐出10元予保良局，支持「關愛無限共跨疫境 - 扶弱計劃」，更有機會得到豐富獎品。參賽方法可參閱保誠官方網頁

相關文章：【滙豐HSBC】滙豐請姜濤宣傳滙豐One投資功能　新客可免佣買港股美股（多圖）

相關文章：【碳中和】保誠目標2050年實現「淨零」排放 撤出對三成收入來自煤炭的業務投資

 

編輯：陳韻妍

港股 保誠（02378） 自願醫保 演唱會 盧瀚霆 江熚生 Mirror 演唱會
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