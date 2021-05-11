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【十四五規劃】 陳茂波出席討論會 透露將推出粵港澳「理財通」

理財智慧 17:44 2021/05/11

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財政司司長陳茂波上周五（7日）出席「十四五規劃下大灣區雙循環合作討論會」，致辭時提到香港要抓緊大灣區發展機遇，又透露大灣區是即將展開「理財通」的首站；而「債券通」南向開通的細則亦已準備就緒，不久都可以推行。

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陳茂波稱，十四五規劃表明加快構建以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局，而內需、科技和開放就是這個新發展格局的三大支柱。

他在會上提及內需方面，國家將以創新驅動有內涵的增長，而內地中產收入群不斷擴大，預計會由現時的大約4億人，增加至10年後的大約8億人，將會為內需提供持續的推動力，意味着香港要抓緊日益龐大的內地市場。科技方面，要減少倚賴西方國家技術，支持經濟轉型。另外陳茂波提到，香港是大灣區中開放水平最高、生產最自由進出和具有最全面環球商業網絡的經濟體，香港要促進與豐富內地市場與國際市場之間的對接和互動，引領大灣區先行一步。

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陳茂波稱，在內地與香港金融市場互聯互通方面，將推出粵港澳大灣區「理財通」，可為區內居民提供便捷的跨境投資渠道。目前三地監管機構正敲定實施細則，估計很快可以落實推行。又透露「債券通」南向開通的細則亦已準備就緒，不久都可以推行。

至於貿易和物流服務方面，十四五規劃支持香港航運、貿易及國際航空樞紐的地位。未來會努力推動現代貨運物流體系，使香港在大灣區可發揮更積極作用。另外政府推出不同措施，以匯聚國際科研人才；推動香港再工業化，爭取先進製造業落戶香港。

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陳茂波最後稱，香港要抓緊機遇，讓香港更好融入國家的發展大局，在為國家發展作出貢獻的同時，也為本港經濟創造新的發展動力，讓經濟和民生可以不斷提升。
 

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責任編輯：陳楚琨

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