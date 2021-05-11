【阿里巴巴9988】阿里周四放榜 券商料將加大投入新業務 或使盈利受壓

阿里巴巴（09988）將會於周四（13日）公布截至今年3月底為止全年度業績，多間大行均對其業績作出預測，大行普遍認為阿里的開支增加或會為盈利構成壓力，但仍維持正面評級。

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高盛指，早前阿里遭市監局罰款182億元，市場認為意味著有關監管陰霾大致散去。惟高盛認為市場競爭及投資開支上升將影響集團盈利，故下調阿里2021財年收入及非通用會計準則純利預測1.1%及0.7%，至7115.92億元及1816.3億元，降目標價3%至340元，維持確信買入名單。

大和預期，阿里將投入200億元人民幣於社區團購業務，或成為主要的負面憂慮。同時，淘寶特價版及淘寶宜播仍然是阿里的首要投資業務，加上本地服務獲客開支上升，都會對核心商業業務的EBITA造成壓力。但即使短期內會為利潤率帶來壓力，但認為可帶動淘寶天貓交易額增長及提升低線城市用戶的消費頻率。該行予其「買入」評級及目標價300港元。

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另一大行中金指，阿里管理層認為網紅帶貨將難以成為常態化的促銷手段，未來會重點打造店播模式，成為一種常態化手段。料淘寶直播總成交金額（GMV）將保持較高增速。另外有望透過淘寶特價版吸引高價格敏感度人群。中金維持對阿里山的夠測不變，維持「跑贏行業」評級，及目標價304元。

中金又指，阿里的社區團購事業將進入快速擴張的階段，並針對不同地點作供應鏈整合。中金指，阿里會更重視倉配履約能力私建設，以及加強供應鏈較弱的地區，而今年不會對有關投入設限。

阿里日內曾下試207元，創年初至今的新低。全日跌3.5%，報207.6元，成交50億元。

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