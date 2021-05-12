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【源‧來自有機@iM網欄】香體露止汗劑原來歷史悠久 天然有機認證產品更安全有效

名人薈萃 17:03 2021/05/12

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夏日炎炎，除了防曬，止汗香體亦是另一熱門課題。我們每天平均產生接近10-14公升，原來汗液本身沒有任何氣味，是汗液中滋生的細菌引起異味。普通人體大約有400萬個汗腺，分佈在手掌、腳底、腋下等。

 

說到香體露、止汗劑，世界第一個香體露1888已經面世，而止汗劑就於1903推出了首個，以鋁鹽為主要成份。現在很普遍的走珠香體露，早於1950年代便出現。

 

自此，香體露、止汗劑的主要成份經過多次演變，每次基本上都是由於曾經大家認為有效、安全的成份，然後發現其實是有害的！尤其是這些大家每日都會使用、而且會畀皮膚吸收的產品，最好還是選擇安全、有效、天然有機的產品。

香體露同止汗劑其實有別

 

香體露主要用來掩蓋異味或消除引起異味的細菌，會中和汗水的氣味或創造一種對細菌無吸引力的環境，從而消除細菌。

 

FDA將香體露分類為化妝品護膚品。市面上大多數品牌都含有刺激性和潛在毒性嘅成分，例如對paraben羥基苯甲酸酯、三氯生、PEG 丙二醇、酒精以及大量可能引起刺激的人造色素、香料和其他化學物質。

 

天然有機香體露會使用天然油、精油或其他具有抗菌特性的天然成分，用植物製成的粉末或天然粘土來吸收水分，也可能含小蘇打，可增加汗液的pH值，抑制會造成異味嘅細菌。

作者_Dorothy（杜勵霏）簡介：

從一知半解的用家到創辦【盛酷生活】有機專門店

從單純地相信品牌，到決意學識甚麼是真正天然有機！到意大利學做「橄欖油品油師」、去希臘了解有機香草和橄欖油，希望和更多人分享，一起做個精明消費者。

盛酷生活 網址：www.Estival.Life

Facebook專頁：https://www.facebook.com/estivallife

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撰文 : Dorothy（杜勵霏）

欄名 : 源‧來自有機

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