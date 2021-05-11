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【TSLA】中美加徵關稅餘波　Tesla傳暫停上海工廠買地計劃、盤前跌4%

新經濟追蹤 17:11 2021/05/11

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【TSLA】中美加征關稅餘波　傳Tesla暫停上海工廠買地計劃

據路透報道指，因中美關係存在不確定性，電動車製造商Tesla特斯拉（美：TSLA）已經暫停在上海的買地計劃。據悉，Tesla本來計劃在上海建立全球出口中心，但因美國早前宣布對中國進口的電動車加徵25%的關稅，Tesla目前正計劃限制中國出口數量的佔比。報道引述知情人士指，今年3月Tesla停止競拍一甲幅在工廠附近的土地，意味當下Tesla並不打算大幅度提升中國工廠的產能。

Tesla 周二盤前股價跌4%，低見602美元，暫報605.7美元。

Tesla年內可能無法實現全自動駕駛技術【下一頁】

不過，有消息人士指，Tesla從未表明有意收購該片土地，而這片土地的面積只有現工廠的一半，預計這片土地將會額外增加20萬至30萬輛產能。

Tesla早前曾考慮，將在中國工廠生產的Model 3車型出口至包括美國在內，不同國家的市場。Tesla的上海工廠每年可以生產50萬輛，現時每年生產45萬輛，包括Model 3以及Model Y兩隻車型。目前，Tesla在中國生產的Model 3s車型亦會出口至歐洲。

相關文章：

【TSLA】Tesla德國工廠傳延遲半年投產　Tesla盤前跌約1%

【TSLA】上海車展抗議事件後　Tesla向用戶開放車輛後台數據

記者：梁安琪

美股 Tesla 特斯拉（Tesla，美：TSLA） 電動車 中美關係

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