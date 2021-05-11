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【輪•流轉@iM網欄】由《ERROR自肥企画》到窩輪牛熊證的市場推廣

名人薈萃 19:40 2021/05/11

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上星期某一夜，因為外出食飯食夜咗啲，回家「趕頭趕命」衝去沖涼，為的就是能夠在晚上11點之前，可以沖完涼、吹好頭，睇Viu TV的《ERROR自肥企画》，節目實在過癮搞笑，有時真是由頭笑到落尾，歡樂無限。或許因為本人的笑點一向低，之前同一個電視台剛剛播完的《考有Feel》亦令我好幾次笑到流眼淚。

然後，我再進一步回想，上一次我會懷著興奮的心情、坐定定等睇電視是幾時？噢，應該同樣都是Viu TV的節目，就是去年年底播出的《全民造星III》，不過當時是覺得緊張刺激，好想欣賞各位參賽者的表演，看看哪位可以成功晉級。

隨著科技的進步，現今社會很大部份的娛樂都是on demand, 即是用家按自己的時間選擇想看的內容，不再受時間及地域的限制，Netflix及YouTube 便是當中的最經典的平台，現時要觀眾同一時間等睇追看一個電視節目，難度極高。

今次的《ERROR自肥企画》，跟同一電視台的其他節目都一樣，於「筆直」明顯有限之下，沒有華麗的包裝及佈置，單單憑著台前幕後人員充滿爆炸力的創意，突破舊有的框框，創作出娛樂性十足的節目。

而其實以上的例子，亦可以應用到窩輪牛熊證的市場推廣工作之上。之前都曾經提及過，做了窩輪牛熊證的市場推廣已十年，見證了宣傳途徑隨著時代而改變，由最初傳統的電視、收音機、報紙及雜誌廣告，逐步轉移至近年的數碼營銷，更著重即時性，快速按市況應變及「執生」之能力，往往成為成功的關鍵。老實說，我是曾經認真地思考過，雖然產品推廣的方法及途徑有變化，但這麼多年以來，宣傳的形式仍然沒有太大的改變，依然是講吓大市及個股，再介紹產品，沒有太多新意。不過，這部份原因可能是因為窩輪牛熊證受嚴謹的法規監管，發行商需要遵循一套規則；加上窩輪牛熊證於香港發展已經有一段長時間，投資者對產品有一定的認識，要以新角度進行投資者教育亦不易。如果有人能夠思考到一套新穎的方式去「推廣冧巴」以及做「投資者教育」，或許可以為整個輪證市場帶來一點點突破。

不過可惜，我暫時仲未諗到……

重要風險通知

本結構性產品並無抵押品。

結構性產品之價格一般可急升亦可急跌，有可能損失結構性產品之全部或重大部分購買價，閣下對此應有所準備。

閣下投資前應了解產品風險，如有需要應諮詢專業建議 。

作者_葉文炘簡介：

現為瑞萬通博上市產品銷售部董事，從事窩輪牛熊證銷售工作十年。作為發行商，學懂的是要與時並進。投資市場不同主題輪流轉動，除了一般的窩輪牛熊證投資者教育、財經資訊外，亦分享日常生活、興趣等等，希望做到輪證以外，一樣精彩。

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