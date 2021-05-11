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【賢行軼事@iM網欄】天馬行空就是創意？有效創新才有價值

名人薈萃 19:37 2021/05/11

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產品開發和市場推廣都是很講求創新的工作，很多人會認為自己具創意便能勝任，曾試過招聘市場推廣職位，有年輕人跟我說他自己也很有創意而自薦。對年輕人，不應抹殺任何可能性，但我們要知道，創意是創新的必要條件，但並不是充分條件，而且有時候他們對自身創意的過高認知，很多時是來自對世界的過少了解。

常遇到很多產品開發和市場推廣的從業員，經常陷入追求創新的迷思，總是想做一些驚天地泣鬼神，與別不同的新事，這態度完全正確，但很多時最常被忽略的是「有效」二字，最後落得為改變而改變，為不同而不同的思維。在網絡上以「無用發明」、「無用創意」來搜索，你可以找到一大堆例子，有些產品是挺有趣的，在物質豐富的社會，可能有些人會試試買來鬧著玩，但我個人不太喜歡浪費地球資源，正如有時候見到一些劣質產品或仿製品，我會很心痛，都是要消耗地球相同的資源，為何不好好造出優質產品？

所以在產品開發如果追求「無效創新」，倒不如在原有工作上精益求精也是一種提升，市場推廣上亦如是，曾遇上某品牌負責人跟我說他做營銷的方向：「我做市場推廣，別人能做的，我都不做。」

聽起來很具氣勢，但實際情況真的需要這樣嗎？當然能想出橫空出世的市場推廣方法是最好不過，例如首位在太空中賣廣告、首位用上某種高科技裝置等等，但有時候年復年做著同一件事，在基本模式上每次都有驚喜也是不錯的選擇，其實廣告片便是這樣，很多品牌都會拍廣告片，這便是一個基本模式，但同一個模式有些廣告片如過眼雲煙，很快讓人忘記，有些卻可以創造話題性。例如個別飲品商每次推出廣告片都會令人期待，日本飲品寶礦力水特的框架更明顯，藍色的色調，天空、海洋、青春、汗水都是不變的元素，還造就一代一代的寶礦力美少女，這又會否被視為創意不足呢？在相同的條件下，基本模式中，能造就話題，也是一門藝術，也是高手顯身手的時間。

曾經聽過一句說話「個人與個人的智慧可以有很大差距，群體與群體的差距便會收窄」，不要太高估自己，自己聰明，別人也不笨，也可以想想別人不做的事，背後會否有原因，只是自己對情況了解未夠透徹？想出新創意更要自己反覆審視，會否只是自己感到興奮，但是無效的事情，世上有很多奇怪的事情沒人做過，但不見得一定都是好主意，我們就要去做嗎？

創意要有效才有價值，除了追求完完全全不同的新產品，有時候將一些大家每天都見到用到的物件作出改善已是很大的創新。蘋果推出第一代iPhone時的發佈會，我印象很深，2007年喬布斯 (Steve Jobs) 站在台上說要推出三件新產品，第一是大屏幕可觸控的iPod、第二是革命性的手提電話、第三是突破性互聯網通訊器，每件都是大家平日有用到的物件，然後喬布斯重複說了數遍「iPod」、「電話」、「互聯網通訊器」，20多秒後現場觀眾才恍然大悟是怎麼一回事，三件大家平日都在使用的產品合而為一，便是影響深遠至今的iPhone。

劃時代的創新，可能需要天才，需要靈光一閃的靈感，就如仰望天空去尋找，但如果盲目追求改變，只是為變而變的「無效創意」。在追求創新時，我們同時也可以俯視腳下踏著的大地，將成功的方法精益求精，將每天見到的事物有效地改善，也是一項常被人忽視，創造「有效創意」的方向。

 

作者_廖寶賢簡介：

行走不同國際品牌十多年，鍾意玩、鍾意新嘗試，永遠追求突破，相信創新就是成功之道。現為FILA港澳星總經理。

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